Le prêt refusé aux étudiants primés peut devoir abandonner ses études

Opemipo Hamilton rêve de créer de nouveaux médicaments qui guérissent les maladies ou soulagent les maladies des gens.La jeune femme de 20 ans a pris un départ prometteur – elle a remporté deux prix alors qu’elle terminait sa première année de diplôme en génie chimique. car une illustre carrière scientifique pourrait s’arrêter là: elle pourrait être forcée d’abandonner ses études universitaires parce qu’elle n’a pas accès au financement étudiant, alors qu’elle a vécu au Royaume-Uni pendant plus de la moitié de sa vie. Opemipo, qui est originaire du Nigéria, doit payer 23 100 £ par an en frais universitaires en tant qu’étudiant international – contre 9 250 £ pour les étudiants à domicile – avec les frais de subsistance en plus. «Mes parents avaient contracté des prêts pour me soutenir». elle a dit i. «Mais maintenant, la restauration de mon père est en difficulté en raison de la pandémie de coronavirus, et ils soutiennent également ma sœur à l’université. Je travaille deux emplois et je dois en chercher un troisième, ce qui me laissera peu de temps pour faire mon travail universitaire, qui peut aller jusqu’à 40 heures par semaine. «Il ne me semble pas juste que je ne puisse pas emprunter d’argent pour réussir, alors que je pourrais ensuite le rembourser et payer des impôts dans le pays.» Opemipo, qui a recours au financement participatif via GoFundMe dans le but de réussir le cours de quatre ans, dit que les obstacles sont décourageants. «Les femmes sont sous-représentées dans la science, et en particulier les femmes noires. J’étais la seule femme noire à recevoir un prix. L’année dernière, le jeune homme de 20 ans a remporté le prix ExxonMobil: The Santoprene Chemicals et le prix du livre BP Perrys de l’Université de Loughborough (Photo: Opemipo Hamilton) Les jeunes glissent sur le netIl ne semble pas que les migrants aient l’égalité, en particulier dans l’éducation. Je veux juste une chance de m’améliorerOpemipo HamiltonBack en 2014, l’organisation caritative Just for Kids Law a lancé sa campagne Let us Learn en réponse à un changement législatif qui signifiait que de nombreux jeunes migrants qui avaient grandi au Royaume-Uni n’étaient plus éligibles aux prêts étudiants et ne pouvaient plus bénéficier de prêts étudiants. Il a connu un certain nombre de succès notables, notamment son intervention dans le cas de Beaurish Tigere, alors âgée de 20 ans, originaire de Zambie, qui est arrivée au Royaume-Uni à l’âge de six ans et a contesté juridiquement le financement des étudiants. règles. En conséquence, la Cour suprême a levé l’interdiction générale imposée aux personnes qui ne sont pas des ressortissants britanniques d’être éligibles au financement étudiant. Par conséquent, dans certains cas, si des gens ont vécu ici pendant la moitié de leur vie et répondent à d’autres critères, ils sont désormais admissibles à un financement. Mais il semble qu’il y ait encore des étudiants qui glissent sur le filet. Opemipo a le droit de rester au Royaume-Uni pendant deux ans, mais son université, Loughborough, m’a dit qu’étant donné qu’elle avait obtenu ce statut cinq mois seulement avant de commencer ses cours, elle n’était pas admissible en tant qu’étudiante à domicile car l’exigence est d’avoir résidence légale de trois ans. La Student Loans Company (SLC) affirme qu’Opemipo n’a pas fourni toutes les informations dont elle a besoin, ce qu’elle conteste: «Nous avons eu plus d’opportunités ici au Royaume-Uni que nous n’en aurions eu au Nigeria, ce que j’apprécie», a déclaré Opemipo. «Mais on n’a pas l’impression que les migrants ont l’égalité, en particulier en matière d’éducation. Je veux travailler dans le domaine pharmaceutique. Je veux juste avoir une chance de m’améliorer. »Le soutien d’étrangers Israël Johnson, photographié en train de collecter ses résultats de niveau A, n’a pas pu obtenir de prêt étudiant pour étudier les sciences biomédicales à l’Université de Warwick (Photo: Israel Johnson) Le Royaume-Uni a donné ainsi beaucoup pour moi, je veux être en mesure de redonner et de contribuer en tant que scientifique Israël Johnson En août dernier, j’ai rendu compte de l’aspirant scientifique Israel Johnson, dont la famille est venue au Royaume-Uni pour fuir le terrorisme dans leur pays d’origine, le Nigéria, à l’âge de huit ans. . Alors que le jeune de 18 ans était classé comme étudiant à domicile, on lui a dit que le SLC ne lui accorderait pas de prêt et qu’il avait lui aussi lancé un appel GoFundMe. Après la publication de son histoire, grâce à la gentillesse de centaines de personnes, il a recueilli plus de 25 000 £ et a pu aller à l’Université de Warwick le mois dernier et commencer à étudier un diplôme en sciences biomédicales. «L’Angleterre est chez moi», dit-il. «Le Royaume-Uni m’a tellement donné que je veux être en mesure de redonner et de contribuer en tant que scientifique.» Lire la suite Un étudiant de 18 ans qui a fui les djihadistes au Nigéria se bat pour conserver sa place dans le domaine des sciences Campagne pour l’égalité dans l’éducation des migrants L’impact de Just for Kids Law comprenait également la campagne Young, Gifted and Blocked, qui a persuadé de nombreuses universités d’offrir des bourses aux étudiants migrants inéligibles aux étudiants Les codirigeants du projet Let us Learn, Chrisann Jarrett, 24 ans, et Dami Makinde, 26 ans, estiment qu’il y a encore un besoin urgent d’amélioration. Le couple, qui sont arrivés au Royaume-Uni en tant que jeunes enfants et à 18 ans, ont tous deux vu leurs projets universitaires dérailler par la loi, ont créé We Belong – Young Migrants Standing Up, le premier organisme de bienfaisance à l’échelle du Royaume-Uni entièrement géré par et pour jeunes migrants, avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

