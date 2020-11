Le président élu s’engage à «  unifier  » le pays et à «  guérir l’Amérique  » après sa victoire

Joe Biden a prononcé son premier discours en tant que président élu des États-Unis, jurant de «ne pas diviser mais d’unifier» le pays et de «restaurer l’âme de l’Amérique» .Après quelques jours tendus d’incertitude, il a été confirmé que le démocrate de 77 ans avait triomphé dans l’État clé du champ de bataille de Pennsylvanie, lui donnant une victoire dans la course à la présidentielle de 2020. M. Biden et sa colistière Kamala Harris ont remporté plus de 74 millions de votes – le plus grand nombre de votes pour un billet présidentiel de l’histoire. The i newsletter dernières nouvelles et analyses Lire la suite Kamala Harris brise les barrières pour devenir la première femme vice-présidente S’adressant à une foule à Wilmington, Delaware samedi soir, M. Biden a ouvert son discours en remerciant tous ceux qui ont voté pour lui. Les Américains, les gens de cette nation ont parlé. Ils nous ont livré une victoire claire. Une victoire convaincante. Une victoire pour «Nous, le peuple». «Je suis honoré de la confiance que vous avez placée en moi.» Donnons-nous une chance Le président élu des États-Unis, Joe Biden (à droite) arrive à côté du vice-président élu Kamala Harris pour livrer remarques à Wilmington, Delaware, le 7 novembre 2020, après avoir été déclarés vainqueurs de l’élection présidentielle. (Photo: Jim WATSON / AFP) S’adressant aux partisans du président Trump, il a déclaré: « Je comprends votre déception ce soir. » J’ai perdu moi-même quelques élections. Mais maintenant, donnons-nous une chance. Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure. Pour abaisser la température. Se revoir. S’écouter à nouveau. Pour progresser, nous devons cesser de traiter nos adversaires comme nos ennemis. «Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des Américains. « Renverser cette pandémie M. Biden a déclaré que son » mandat « immédiat était de s’attaquer à la bataille de la nation contre la pandémie croissante de coronavirus. Il a déclaré: » Notre travail commence par mettre Covid sous contrôle. « Nous ne pouvons pas réparer l’économie, restaurer notre vitalité ou savourez les moments les plus précieux de la vie – étreindre un petit-enfant, anniversaires, mariages, remises de diplômes, tous les moments qui comptent le plus pour nous – jusqu’à ce que nous maîtrisions ce virus. » Lire la suite Autour de l’Amérique, les électeurs démocrates descendent dans la rue pour célébrer la défaite de Donald Trump M. Biden a ajouté que des plans «pour renverser cette pandémie» étaient déjà en cours. Il a déclaré: «Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d’experts de premier plan comme des conseillers en transition pour aider à mettre en œuvre le plan Biden-Harris Covid et à le convertir en un plan d’action qui débutera le 20 janvier 2021. «Ce plan sera construit sur une base scientifique. Il sera construit par compassion, empathie et inquiétude. »Espoir, unité, décence Pendant ce temps, la sénatrice californienne et fille d’immigrants jamaïcains et indiens, Kamala Harris, est entrée dans l’histoire en tant que première femme et première femme de couleur, à devenir vice Président. Dans son discours, Mme Harris, 56 ans, a rendu hommage aux femmes leaders noires qui ont lutté pour le suffrage, l’égalité et les droits civils, qui sont «trop souvent négligées, mais prouvent si souvent qu’elles sont l’épine dorsale de notre démocratie». Biden « en tant que président pour tous les Américains » qui chercherait à jeter un pont sur une nation déchirée par la partisanerie et a fait un signe de tête à la nature historique de son ascension à la vice-présidence. « Rêvez avec ambition, dirigez avec conviction et voyez-vous de manière pas simplement parce qu’ils ne l’ont jamais vu auparavant », a-t-elle dit.« Vous avez choisi l’espoir et l’unité, la décence, la science et, oui, la vérité… vous avez inauguré un nouveau jour pour l’Amérique. »Elle a juré:« Bien que je puisse être la première femme dans ce bureau, je ne serai pas la dernière, car chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités. »Mme Harris a déclaré qu’elle s’inspirerait de M. Biden, qui était vice-président de Barack Obama entre 2009 à 2017, en promettant d’être «loyal, honnête et préparé». quand le vrai travail commence », dit-elle.

