Le président de Microsoft parle au Congrès de l’App Store d’Apple

Comme vous vous en souvenez peut-être, Apple fait l’objet d’une enquête aux États-Unis et en Europe sur ce que l’on appelle un comportement anticoncurrentiel. C’est un code pour agir comme un monopole et violer les réglementations anti-trust. Et tout dépend de la façon dont Apple prend une réduction de 30% des achats et des abonnements intégrés (bien que ce dernier tombe à 15% après la première année) payés via l’App Store. Vous pourriez vous demander que si Google fait la même chose, pourquoi n’est-il pas dans l’eau chaude? Eh bien, Google est dans l’eau chaude mais pas pour les mêmes raisons et il y a une explication simple à cela. Sur iOS, si vous souhaitez installer une application, vous êtes verrouillé dans l’App Store. Les utilisateurs d’Android peuvent charger des applications depuis un magasin d’applications tiers comme celui d’Amazon, par exemple.

Microsoft a survécu à sa propre bataille antitrust avec le gouvernement américain



Grâce au jardin clos, les utilisateurs d’iOS n’ont pas le choix de ce qu’ils paient pour une application. L’année dernière, la Cour suprême des États-Unis a jugé 5-4 qu’un recours collectif contre Apple pouvait se poursuivre devant un tribunal inférieur. Les plaignants soutiennent qu’en raison du monopole Apple a sur l’App Store, ils sont obligés de payer des prix plus élevés pour les applications payantes. Mais ce ne sont pas seulement les utilisateurs d’iOS qui se plaignent de ce prétendu comportement monopolistique d’Apple. Citant une personne familière avec ce qui s’est passé, Bloomberg a déclaré lundi que le président de Microsoft, Brad Smith, avait exprimé ses préoccupations concernant les actions d’Apple avec l’App Store aux membres de la Chambre. Smith a fait ses commentaires lors d’une discussion privée bien qu’il ait été invité à s’adresser au sous-comité antitrust de la Chambre des représentants pour une raison entièrement différente.

La réduction de 30% des achats intégrés d'Apple sur l'App Store pourrait être anticoncurrentielle

L’exécutif de Microsoft a été invité à partager ses expériences lorsque Microsoft a combattu le gouvernement américain pour des accusations liées aux lois antitrust dans les années 1990. À l’époque, le géant du logiciel était accusé de rendre difficile pour les consommateurs d’installer des logiciels sur leurs ordinateurs qui étaient en concurrence avec le navigateur Internet Explorer de Microsoft. Microsoft et le gouvernement ont convenu d’un règlement et Microsoft a signé un décret de consentement qui a expiré depuis longtemps. Le mois dernier, Smith a déclaré que les régulateurs devraient enquêter sur les règles utilisées par divers magasins d’applications disponibles sur différents systèmes d’exploitation. Bien qu’il n’ait pas mentionné spécifiquement l’App Store d’Apple, un porte-parole de Microsoft a déclaré plus tard que la vitrine de l’application iOS était exactement ce à quoi il faisait référence. Il a également déclaré que ce qu’Apple faisait avec l’App Store avait créé une barre plus élevée à une concurrence loyale que tout ce dont Microsoft était accusé avec Windows.

Une audience aura lieu lundi prochain avec les PDG d’Apple (Tim Cook), d’Amazon (Jeff Bezos), de Facebook (Mark Zuckerberg) et du parent de Google Alphabet (Sundar Pichai) sur la sellette. Les dirigeants feront face au sous-comité antitrust de la Chambre judiciaire. Le mois dernier, le représentant David Cicilline (D-RI) a accusé Apple d’avoir commis un «vol d’autoroute». Il a déclaré: « En raison du pouvoir de marché dont dispose Apple, elle facture des loyers exorbitants – un vol d’autoroute, essentiellement – intimide les gens pour qu’ils paient 30% ou leur refuse l’accès à leur marché. Cela écrase les petits développeurs qui ne peuvent tout simplement pas survivre avec ce genre de choses. S’il y avait une réelle concurrence sur ce marché, cela ne se produirait pas. » La représentante Cicilline a également déclaré: «De nombreuses personnes se sont manifestées pour partager leurs expériences, qui sont terrifiées par les représailles économiques, qui ont peur de ne pas pouvoir survivre aux représailles économiques que ces grandes plateformes peuvent imposer en raison du pouvoir dont elles disposent, et nous avons l’intention de poursuivre ces allégations très au sérieux. Il s’agit d’un réel problème sur le marché. C’est une conséquence directe d’un énorme pouvoir de marché, du fait qu’Apple est le gardien de ces développeurs, et nous en avons entendu de très nombreux exemples. «

Google fait l’objet d’une enquête pour son prétendu monopole de «recherche» qui répertorie ses propres produits avant ceux de ses concurrents et pour avoir exigé que les fabricants de téléphones installent Chrome et Search comme navigateur et moteur de recherche par défaut sur la version sous licence d’Android de Google. Facebook pourrait être contesté sur sa part du marché des médias sociaux qui comprend Facebook, Messenger et Instagram. La société possède également WhatsApp et le moteur de recherche GIF récemment acheté GIPHY. Amazon a été accusé de profiter de sa part importante du commerce électronique.