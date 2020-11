Le président de la Liga, Javier Tebas, s’ouvre sur les réductions de salaire des clubs de football au milieu de Covid-19 – Football

Le plafond salarial des clubs de la ligue espagnole a été réduit de plus de 700 millions de dollars en raison de la pandémie de coronavirus, avec Barcelone et Valence en ligne pour prendre le plus gros coup, a révélé le président de la Liga Javier Tebas lors d’une conférence de presse virtuelle plus tôt cette semaine, ainsi que Directeur général de LaLiga Pepe Guerra. Tebas a ajouté que le FC Barcelone et le Valence CF devraient réduire leurs salaires d’environ 40% cette saison, tandis que le Real Madrid et l’Atletico Madrid devraient effectuer 27% des ajustements de leur saison.

En réponse à une question fournie par l’Hindustan Times, Tebas a également convenu que l’incertitude sur les plafonds salariaux pourrait subsister aussi longtemps que le virus durera. Le président de la Liga, cependant, a ajouté que la situation avec la pandémie s’améliorait et que l’on espère qu’un vaccin sera bientôt disponible.

«Oui, bien sûr, nous sommes tous très préoccupés par la pandémie qui affecte l’économie de tout le pays et le football n’en échappe pas. Cependant, heureusement, nous sommes une industrie qui peut avoir différents types d’activités. Grâce à la coordination avec le conseil supérieur des sports et le ministère de la Santé, nous avons pu le faire », a déclaré Tebas.

«Mais nous sommes évidemment préoccupés par les plafonds salariaux, mais je pense que ces préoccupations devraient être atténuées car nous pouvons maintenant voir la lumière au bout du tunnel. Dans 2 à 4 mois, nous devrions voir des vaccins alors que les entreprises fabriquent des millions de vaccins », a-t-il déclaré.

« Nous voyons la prochaine saison très similaire à la saison 19-20, avec peut-être moins de monde dans les stades, mais au moins aussi loin que de satisfaire les sponsors et d’autres aspects financiers », a-t-il ajouté.

Un autre coût supplémentaire pour les ligues de football à travers l’Europe concerne les nouvelles mesures de sécurité et le kit de test. Les joueurs de la Liga continuent de se faire tester régulièrement – tandis que les stades sont également tenus de s’assurer que personne n’entre et ne sort de la bulle. En juillet, lorsque la dernière saison de la Liga avait redémarré – un joueur était entré dans le stade pour serrer la main de Lionel Messi et au milieu d’une pandémie – de tels incidents constituaient une menace plus grande.

Interrogé sur les dépenses de sécurité, une autre question posée par l’Hindustan Times, Tebas a déclaré que la ligue assurait toutes les mesures pour assurer la meilleure sécurité possible aux joueurs et aux équipes, mais il a ajouté que cela n’avait pas non plus affecté les bilans. beaucoup.

«Oui, nous avons investi dans toutes ces mesures de sécurité mais ce ne sont pas des montants qui affectent significativement le bilan, les comptes économiques de LaLiga ou de ses clubs. Il a été nécessaire d’acheter des tests, de modifier les infrastructures, des conseils, du personnel, etc. », a déclaré Tebas.

«Mais c’est aussi un aspect très important de la sensibilisation, du travail acharné pour élaborer un protocole de retour à la formation, de la sensibilisation de tout le personnel du club, etc.», a-t-il ajouté.

« Et grâce à cet investissement économique, au travail de LaLiga et de ses clubs, à l’engagement et aux efforts de tous, le football professionnel est revenu à un moment si délicat », a conclu Tebas.

