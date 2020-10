Le président de la FIFA Infantino est testé positif au COVID-19 – Football

Burt's Bees Crème nettoyante en profondeur au bois de panama & à la camomille

Composée de 99 % d'ingrédients d'origine naturelle, notre crème nettoyante est enrichie en bois de panama, qui élimine en profondeur les impuretés, l'excès de sébum et le maquillage, et en camomille et aloe, qui adoucissent la peau tout en douceur. Une note discrète de menthol apaise et rafraîchit la peau,