Le président de la FCC, Ajit Pai, démissionne; La neutralité du Net pourrait revenir!

De grands changements dans l’industrie américaine des télécommunications sont en cours selon une annonce du président de la FCC, Ajit Pai. Le 20 janvier 2021, jour de l’assermentation de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis, le président Pai quittera l’agence qu’il a dirigée pendant quatre ans. Étonnamment, Pai a en fait été nominé à la FCC en 2012 par le président Barack Obama qui a été invité à le faire par les républicains du Sénat. Finalement, Pai a été nommé président de la FCC lorsque Donald Trump est devenu président et il est devenu connu pour sa décision d’abroger la neutralité du Net.

Net Neutrality pourrait faire un retour alors que le président de la FCC, Pai, annonce son départ le jour de l’inauguration



La règle de l’ère Obama empêche les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et les opérateurs sans fil de traiter différents flux de contenu, bien, différemment. Sous Neutralité du Net, un fournisseur de contenu en streaming comme Netflix n’est pas autorisé à payer un supplément d’argent à un opérateur pour une autoroute plus rapide aux consommateurs. Le mois dernier, Pai a écrit un article de blog expliquant pourquoi il était en faveur de la suppression de la neutralité du Net. Il a reproché à l’administration Obama de vouloir traiter Internet comme un utilitaire lent utilisant des règles des années 1930. Pai a également déclaré: « On a dit aux Américains qu’ils recevraient Internet un mot à la fois. On leur a dit qu’ils devraient payer 5 dollars par tweet. On leur a dit que ce serait la fin d’Internet car nous sachez-le. C’était des choses effrayantes pour être sûr, mais c’était complètement absurde. » En parlant d’absurdités absolues, beaucoup de ce que Pai a dit au cours de ses quatre ans a été considéré par beaucoup comme un non-sens absolu et lorsque les Américains ont eu la possibilité de commenter l’abrogation de la neutralité du Net, la plupart des Américains étaient en faveur de son maintien.

Voir aussi Donald Trump : sa nouvelle croisade contre les réseaux sociaux La neutralité du Net pourrait revenir avec le départ du président de la FCC Ajit Pai

Et d’une manière ou d’une autre, au milieu de la période de commentaires publics sur la neutralité du Net, il a été découvert que les Russes avaient utilisé des identités volées avec des adresses américaines votant en faveur de l’abrogation de la neutralité du Net. Même Pai a admis que cela se passait. La commissaire démocrate du FCC, Jessica Rosenworcel (souvenez-vous de ce nom; nous vous dirons pourquoi bientôt) a écrit: « Il y a quelque chose ici pourri – et il est temps que le FCC se montre clair. »

Une fois que Pai partira le jour de l’inauguration, la FCC passera de 3-2 républicain à 2-1 démocrate avec le Rosenworcel susmentionné mentionné comme un successeur possible de Pai. Un quatrième commissaire, le républicain Michael O’Rielly, dira au revoir à la FCC à la fin de l’année car sa renomination a été tirée par Trump et le choix du président de le remplacer n’a pas encore été confirmé par le Sénat.

Pour beaucoup, le départ de Pai en tant que président de la FCC et son départ de la FCC seront considérés comme positifs. Les démocrates du Congrès lui ont dit après les élections « d’arrêter immédiatement le travail sur tous les points partisans et controversés » pendant la transition. Pai a écrit aujourd’hui: «Cela a été l’honneur d’une vie de servir à la Federal Communications Commission, y compris en tant que président de la FCC au cours des quatre dernières années. Je suis reconnaissant au président Trump de m’avoir donné l’opportunité de diriger l’agence en 2017, au président Obama pour m’avoir nommé commissaire en 2012, et au chef de la majorité au Sénat McConnell et au Sénat pour m’avoir confirmé à deux reprises. Être le premier Américain d’origine asiatique à présider le FCC a été un privilège particulier. Comme je le dis souvent: uniquement en Amérique. « J’apprécie aussi profondément la chance d’avoir travaillé aux côtés du personnel talentueux de la FCC. Ce sont les meilleurs atouts de l’agence, et ils ont joué héroïquement, en particulier pendant la pandémie. Ce fut aussi un honneur de travailler avec mes collègues commissaires pour mettre en œuvre un programme fort et large. Ensemble, nous avons réalisé pour le peuple américain au cours des quatre dernières années: réduire la fracture numérique; promouvoir l’innovation et la concurrence, de la 5G sur le terrain au haut débit depuis l’espace; protéger ng consommateurs; et faire progresser la sécurité publique. Et cette FCC n’a pas hésité à faire des choix difficiles. En conséquence, les réseaux de communication de notre pays sont désormais plus rapides, plus puissants et plus largement déployés que jamais. «