Le président de la FCC, Ajit Pai, confirme qu’il démissionnera lorsque Trump quittera ses fonctions

Le président actuel de la FCC, Ajit Pai, a confirmé aujourd’hui qu’il quitterait son poste le 20 janvier 2021, lorsque le président Trump quittera la Maison Blanche.

Pai est la personne la plus directement responsable de la suppression des lois sur la neutralité du Net précédemment mises en place par le président Obama.

Il est possible que la sortie de Pai permette au conseil d’administration de la FCC de revenir au contrôle démocrate.

Aujourd’hui, Ajit Pai a confirmé dans une déclaration officielle qu’il quitterait son poste de président de la FCC le 20 janvier 2021. C’est à la même date que le président Donald J. Trump – qui a nommé Pai à son poste actuel – quitte la Maison Blanche.

Ajit Pai est devenu président de la FCC en 2017. Sous sa direction, la FCC a approuvé la fusion T-Mobile-Sprint, établi un numéro de téléphone national de prévention du suicide et institué de nouvelles règles pour aider à lutter contre le déluge d’appels automatisés que les Américains subissent quotidiennement.

En relation: FCC abroge la neutralité du Net: et maintenant?

Cependant, l’héritage le plus durable de Pai sera probablement son succès dans l’abrogation des lois sur la neutralité du Net. D’abord mises en place par le président Barack Obama, les lois sur la neutralité du Net ont établi Internet comme un service public, similaire à l’électricité, à l’eau et au chauffage. La suppression de ces lois par Pai a donné beaucoup plus de contrôle sur l’industrie du haut débit aux entreprises commerciales telles que Comcast, Verizon, AT&T et d’autres.

Ajit Pai laissant: ce que cela pourrait signifier pour vous

Le FCC compte quatre commissaires et un président. Ce ne sont pas des élus, mais des personnes nommées à leurs fonctions. Actuellement, il y a trois responsables républicains – dont Pai – et deux démocrates. Cette division 3-2 est ce qui a permis l’abrogation de la neutralité du Net (les deux démocrates ont voté contre l’abrogation des mesures d’Obama).

En relation: Voici comment les entreprises technologiques réagissent à la fin de la neutralité du Net

Avec Pai quittant maintenant son poste, il est possible que le prochain président soit un démocrate. De plus, le commissaire républicain Michael O’Rielly devrait également quitter son poste après le départ de Trump. Cela laissera deux postes vacants qui seraient probablement occupés par le président élu Joe Biden. Cela pourrait éventuellement amener le panel de la FCC à une division 4-1 en faveur des démocrates.

On ne sait pas ce que cela signifierait pour l’avenir, mais cela pourrait entraîner le retour d’une certaine forme de neutralité du Net dans les lois.

Dans les nouvelles connectées, au cours des deux dernières semaines, Comcast a annoncé qu’il imposerait à la fois des plafonds de données à l’échelle nationale pour chacun de ses utilisateurs de haut débit et augmenterait les prix en 2021. Ce sont deux actions que les lois sur la neutralité du Net auraient contribué à empêcher.