Le président de la FA, Clarke, n’a eu d’autre choix que de démissionner: Southgate – Football

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a exprimé sa sympathie pour l’ancien président de l’Association de football, Greg Clarke, mais a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de partir après une série de commentaires inappropriés lors d’une réunion du comité parlementaire mardi.

Clarke, 63 ans, a évoqué les «footballeurs de couleur» en s’adressant aux membres du Comité numérique, culture, médias et sport. Il a également déclaré que les personnes sud-asiatiques et afro-caribéennes avaient «des intérêts de carrière différents» et a évoqué les joueurs gays faisant un «choix de vie».

« Comme il l’a dit lui-même, la terminologie qu’il a utilisée dans un certain nombre de domaines n’était pas acceptable et ne reflète pas le point de vue de la FA et ce que nous défendons en tant qu’équipe », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse avant le match amical de jeudi contre l’Irlande.

« Je ne pense pas qu’il avait d’autre alternative que de prendre la décision de démissionner. »

«Ce qui est dommage pour lui, c’est qu’il a fait beaucoup de travail dans les coulisses pour soutenir le code de la diversité et faire des incursions dans les relations à travers l’Europe.

La FA a fait des progrès pour devenir une organisation plus diversifiée et Southgate a déclaré qu’il était fier que ses 800 employés représentent toutes les sections de la communauté.

« Malheureusement, on se souviendra de lui pour les commentaires qu’il a faits », a déclaré Southgate. «Il y a un équilibre à cela car je n’aime pas voir les gens souffrir aussi publiquement que lui. Mais ce qu’il a dit n’était pas acceptable.

Clarke sera remplacé par un membre de longue date du conseil d’administration, Peter McCormick, à titre intérimaire, tandis que la recherche d’un successeur se poursuit. Southgate a déclaré que la nomination devrait être faite sur la pertinence du rôle, plutôt que sur l’appartenance ethnique ou le sexe.

«Je pense que nous avons beaucoup d’employés noirs et féminins à la FA et je pense que ce qu’ils diraient tous qu’ils veulent, c’est la bonne personne pour le rôle, qui pourrait être de n’importe quel milieu ou sexe, mais il faut que ce soit la bonne personne. », A déclaré Southgate.

Le départ de Clarke a conduit à des appels à un président de la communauté noire, asiatique et minoritaire (BAME) et Southgate a jeté le nom de l’ancien joueur de Chelsea Paul Elliott, président du conseil consultatif sur l’inclusion de la FA, dans le mélange.

« Beaucoup de noms ont été proposés et il est facile d’avoir des opinions, mais ce que j’aime chez quelqu’un comme Paul Elliott, c’est qu’il s’est engagé dans l’administration du football », a déclaré Southgate. «Il y a beaucoup d’heures à cela, beaucoup de réunions. Les réformes que Paul a aidé à mettre en place au cours des derniers mois méritent beaucoup d’éloges. »

