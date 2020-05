Le président de Fremantle Dockers, Dale Alcock, défend l’avenir de la compétition AFLW malgré la pression financière du coronavirus

Le président de Fremantle Dockers, Dale Alcock, a défendu avec passion l’AFLW alors que les pressions financières de l’impact économique de la pandémie de coronavirus en Australie exercent des pressions sur l’avenir de la concurrence.

Le président du club a proclamé qu’il « mourrait dans un fossé » pour maintenir la composition en vie, car certains détracteurs suggèrent que les 20 millions de dollars investis dans l’AFLW pourraient être utilisés ailleurs pour isoler le jeu.

« Je déclare officiellement que si quelqu’un devait toucher AFLW ou suggérer que cela ne devrait pas être là à l’avenir, je mourrais dans un fossé », a déclaré Alcock sur Le monde de Dwayne de SEN.

« Je suis absolument attaché à cela, tout comme le Fremantle Football Club. »

Mia-Rae Clifford des Dockers salue les fans après avoir remporté le match du Round 1 AFLW (AAP)

Alcock a fait valoir que l’investissement dans AFLW donne à des clubs comme Fremantle de nouveaux publics, plus de potentiel d’adhésion et plus de joueurs, et cela ne peut être que positif pour le jeu dans son ensemble.

« Cela nous apporte un supporteur différent, une démographie différente et je pense que c’est tout simplement fantastique pour le jeu », a-t-il déclaré.

« Si nous regardons nos matchs à domicile à WA à Fremantle Oval et que vous regardez autour de vous la foule venant soutenir nos filles, c’est une foule différente. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a différentes cultures exposées, les gens de différents horizons et ainsi de suite et c’est fantastique pour le jeu de l’AFL.

« C’est tout simplement merveilleux de voir l’adhésion de la communauté au football féminin également. »

Les joueurs de Fremantle chantent la chanson de l’équipe après avoir remporté le sixième round du match AFLW (Getty)

En outre, Alcock a déclaré que l’équipe AFLW de Fremantle donne un coup de pouce à l’équipe masculine.

« Ils donnent tellement et ils éclairent simplement l’endroit avec de l’énergie », a-t-il déclaré.

« Ce qu’ils apportent au club de football de Fremantle est incroyable. Je pense que cela a également une influence directe sur notre équipe masculine.

« Nous aimons nos filles. Je pense qu’elles apportent tellement à notre club.

« Je pense que le fait qu’elles soient semi-professionnelles, vous pourriez dire, les filles ne tiennent rien pour acquis. Elles aiment leur football, elles aiment tout de l’opportunité qui leur est donnée et elles n’ont pas cette attente massive de ce qu’elles obtenir en retour. «

Fremantle a une équipe dans l’AFLW depuis la saison inaugurale de la ligue en 2017. En 2019 et 2020, ils ont eu leurs premières saisons gagnantes et ont fait la finale.

Cependant, leur impressionnante course invaincue en 2020 a été interrompue lorsque les finales préliminaires ont été brusquement annulées et aucun poste de premier ministre n’a été attribué en raison de l’impact de la pandémie.