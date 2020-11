Le président de Fox News se demande si Trump pourrait appeler le soir des élections

Le président de Fox News Media, Jay Wallace, pense qu’il est «improbable» que le président Donald Trump appelle la chaîne d’information par câble alors que l’Amérique attend de voir si lui ou l’ancien vice-président Joe Biden a remporté les élections mardi – et il n’est pas sûr d’avoir mis POTUS à l’antenne même s’il le fait.

« Honnêtement, nous devions voir ce qui se passait », a déclaré Wallace au New York Times dans un article publié samedi.

«Je ne pense pas qu’il appellerait, sachant que l’équipe est là-dessus», a-t-il dit, faisant référence au fait que les présentateurs Bret Baier et Martha MacCallum dirigeront la couverture de la soirée électorale de Fox News; elles sont ne pas Les amis Fox préférés de Trump, bien que Sean Hannity et Laura Ingraham feront probablement également des apparitions.

«Quoi qu’il dise, cela ne changerait rien quand il s’agit de ce que nous comptons», a ajouté Wallace, faisant référence au bureau de décision de Fox News, dirigé par le consultant Arnon Mishkin, qui sera isolé de Baier et MacCallum tout en comptant votes le soir des élections.

Pendant des mois, le président a attaqué le réseau dont il avait l’habitude de faire l’éloge, bien qu’il continue régulièrement d’appeler des émissions comme «Fox & Friends» et «Hannity» pour de longues interviews. Fox News ne répond jamais à ses attaques – qui sont souvent lancées sur Twitter – mais a défendu son unité de vote lorsque Trump l’a attaquée directement.

« La plus grande différence entre maintenant et 2016 est @FoxNews, « Trump tweeté mardi. «C’est une affaire complètement différente. Malgré cela, notre campagne se porte bien mieux, avec plus de monde et encore plus (beaucoup!) D’enthousiasme que nous n’en avions en 2016. Big Debate & SCOTUS Win! Les vrais sondages nous font gagner partout! »

Plus tard dans la même journée, Trump a critiqué la décision de Fox News de diffuser le discours brutal de l’ancien président Barack Obama pour Biden.

« Maintenant @Fox News joue le pas de foule d’Obama, un faux discours pour Biden, un homme qu’il pouvait à peine approuver parce qu’il ne pouvait pas croire qu’il avait gagné. Aussi, J’AI PRÉPAYÉ plusieurs millions de dollars d’impôts », le président tweeté, répondant à la référence de son prédécesseur présidentiel à un récent rapport du New York Times selon lequel Trump a payé 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu en 2017.