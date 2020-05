Le président d’Asia Rugby, Qais Al Dhalai, appelle le président de World Rugby à expliquer ses plans pour un avenir proche

La réélection de Bill Beaumont à la présidence du World Rugby pour une autre période de quatre ans a divisé les opinions dans le monde du rugby.

D’une part, il y a confiance dans l’expérience de l’Anglais pour aider le jeu dans les moments difficiles. Cependant, il y a une déception persistante que la fraîcheur et la vision d’Agustin Pichot n’a pas pu secouer la vieille garde.

L’ancien capitaine argentin Pichot avait été largement considéré comme le candidat idéal pour essayer de moderniser le sport, soutenu publiquement par le président d’Asia Rugby Qais Al Dhalai ces dernières semaines, alors que le continent tentait de changer.

La déclaration de Beaumont incluait la nécessité de revoir la structure organisationnelle du sport. Une décision importante car le rugby doit être un jeu pour tous, plutôt qu’un jeu pour les nations établies.

Parler à Sport360, Al Dhalai a déclaré qu’il restait déterminé à travailler avec Beaumont, mais voulait des éclaircissements sur ses plans pour un avenir proche.

« Je pense que le président de World Rugby devrait maintenant expliquer davantage les objectifs et les plans pour le futur proche », a-t-il déclaré.

«En termes de réforme de la structure de gouvernance du« système de vote », chaque syndicat devrait avoir droit à un vote en pleine conformité avec la Charte olympique.

«Étant donné que le rugby est également un sport olympique, il devrait suivre le mouvement olympique en donnant le droit de vote à chaque membre à part entière de World Rugby afin que World Rugby prouve qu’il embrasse les changements souhaitables qui ont été résolus par la majorité des pays asiatiques et non asiatiques. les syndicats membres.

À l’heure actuelle, le droit de vote est injuste car des nations puissantes comme l’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande reçoivent chacune trois voix. Le Japon obtient deux voix, tandis que les États-Unis, les Fidji et la Géorgie ont chacun une voix.

Les petits syndicats sont regroupés et disposent de deux voix entre eux, comme c’est le cas pour l’Asie qui est injuste étant donné qu’il y a 31 syndicats membres – bientôt 34 – sous sa direction.

«La structure de vote de World Rugby n’a de sens pour aucun d’entre nous. Le système est très clair pour ne favoriser que quelques pays. Comment se fait-il que certains pays obtiennent chacun trois voix alors que d’autres ont une voix? » il a dit.

«Je ne critique pas, mais je dis que ce n’est pas juste. Il ne sert que quelques-uns. Il devrait servir le but de chacun. Chaque syndicat devrait avoir un vote. »

Avec une population de 4,5 milliards d’habitants, apporter un soutien financier à Asia Rugby devrait figurer parmi les principales priorités de Beaumont parallèlement à la réforme de la structure de gouvernance.

Le continent a accueilli une Coupe du monde de rugby réussie au Japon l’année dernière et il abrite actuellement trois étapes de la série World Sevens – les Hong Kong 7s, Singapour 7s et Dubai 7s.

En termes de développement du sport, cinq nations asiatiques figurent dans le top 20 mondial dans le classement du programme Get Into Rugby, une stratégie pour développer le jeu à l’échelle mondiale en partenariat avec différentes régions membres et syndicats.

«Une région comme l’Asie est immense géographiquement et la plus grande avec une population de jeunes dans le monde. Le financement raisonnable ne devrait-il pas être quelque chose qui semble logique et sensé? » il a dit.

«Nous avons obtenu près de 1,3 million de livres sterling en tant que région qui compte 31 syndicats membres et prête à atteindre très bientôt 34 syndicats membres.

« Nous avons plus de 30 compétitions annuelles, nous maintenons un solide groupe d’officiels de match, des bureaux judiciaires, nous sommes classés premiers en tant que région dans le programme Get Into Rugby parmi les six associations régionales.

« Ne devrions-nous pas être envisagés avec un financement financier plus équitable, surtout en ce moment où Covid-19 affecte le marché du parrainage?

« Nous attendons tous que le président de World Rugby atteigne et fournisse les objectifs qu’il a décrits dans son manifeste de candidature et nous travaillerons toujours ensemble. »

Al Dhalai, qui est impliqué dans la RF des Émirats arabes unis depuis sa création en 2009, a rejoint Asia Rugby un an plus tard et a été élu membre du comité exécutif en 2013, en qualité de secrétaire général jusqu’en 2017.

Le natif de Dubaï a obtenu le droit de devenir président d’Asia Rugby en novembre après une réunion du comité exécutif d’Asia Rugby à Bali, devançant son adversaire japonais.

L’un de ses principaux principes est d’être transparent pendant son mandat, en utilisant sa première opportunité pour rendre public le fait que Asia Rugby ait voté pour Pichot en tant que président du World Rugby.

« Depuis que je suis devenu président en novembre, j’ai trois principes principaux: l’égalité, la transparence et la responsabilité », a-t-il déclaré.

«Tout ce que nous faisons en Asie aujourd’hui est basé sur ces trois principes. Vous pouvez voir maintenant quand nous avons annoncé Agustin Pichot comme notre candidat préféré à la présidence de World Rugby. Il a été publié et n’a jamais été fait auparavant. Asia Rugby n’a jamais publié ouvertement le candidat au World Rugby.

«Je crois que la seule façon d’aller de l’avant est d’être transparent, d’être égal et d’exprimer une opinion motivée.»

Depuis son entrée sur la sellette d’Asia Rugby, Al Dhalai a déclaré ses priorités avec l’organisation du calendrier des compétitions et l’augmentation des ressources financières.

Le calendrier des compétitions est difficile à aborder actuellement au milieu de la pandémie de Covid-19, mais il reste de l’espoir de voir une action de rugby au cours du second semestre.

«J’essaie d’avoir un calendrier structuré où le premier semestre de l’année sera toujours pour 15 personnes. La seconde moitié de l’année sera toujours à sept », a-t-il déclaré.

«Les tournois du second semestre doivent encore être décidés alors que nous surveillons la pandémie actuelle de Covid-19.

«C’est le premier défi qui consiste à organiser une compétition de tournoi bien structurée. Cela conviendra à la plupart des syndicats car ils sont divers.

«La ligue de Hong Kong pourrait être différente de celle du Japon ou de celle des EAU. Nous devons coordonner avec chaque syndicat membre, vérifier auprès de leur ligue nationale, s’ils jouent 15 ou 7. Sur cette base, nous pouvons établir notre calendrier Asia Rugby. »

Sur le plan financier, Johny Stavrinou a été nommé nouveau PDG en février, une décision qui aidera à faire avancer l’instance dirigeante et à établir un produit attrayant à vendre aux annonceurs.

«Au cours des cinq dernières années, Asia Rugby n’a eu aucun sponsor. Ma deuxième priorité est de recruter des sponsors et de maximiser notre valeur commerciale. L’ancienne façon de vendre le parrainage a disparu. Vous devez avoir une forte présence dans les médias, vous devez utiliser vos différents actifs », a déclaré Al Dhalai.

«Nous avons maintenant un nouveau PDG et il travaille avec notre partenaire média et notre partenaire sponsor pour établir un bon produit attractif. Il sera déployé très prochainement. »

