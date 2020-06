Le présent devrait continuer: voici ce qui est néanmoins ouvert aux entreprises à Hollywood

Le rédacteur en chef est conscient: l’enregistrement est constamment à jour. Les dates recherchent des conseils sur la date à laquelle les bulletins ont été publiés ou sur le moment prévu.

Vous avez probablement vu nos différents enregistrements COVID-19, celui où nous analysons chaque annulation qui a eu lieu parce que la pandémie se maintient dans notre groupe. C’est le contrepoint du record «Houston, nous avons un problème»; c’est l’endroit où nous parlerons de la façon dont le présent devrait se dérouler, de la façon dont le Pouvoir pourrait être avec nous et, peut-être le plus important, de la façon dont nous serons à nouveau.

NewsLagoon remplacera cette page Web par les dernières informations de rupture concernant les occasions numériques, la logistique du travail, les premières télévisées et les actes de bravoure et de gentillesse de base. C’est l’endroit où nous documenterons notre retour à la normale – et ne vous y trompez pas, nous nous en sortirons. Les dernières mises à jour peuvent être publiées en haut du record de travail sous.

13 mars

–« Star Wars: La montée de Skywalker » est offert pour l’achat numérique sur un certain nombre de détaillants, avec Vudu, FandangoNOW et iTunes. Le lancement du film était prévu au préalable le 17 mars.

–Disney lance « Frozen 2 » sur Disney + le dimanche 15 mars, trois mois plus tôt que prévu.

–La fabrication primaire australienne de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» de Marvel aurait été suspendu car le réalisateur Destin Daniel Cretton s’auto-isolait en attendant les résultats d’un contrôle des coronavirus. Néanmoins, la deuxième unité et les différents composants de la fabrication avancent.

L’information survient alors que Disney a suspendu la fabrication de nombreux de ses différents films en direct, avec le thriller Searchlight de Guillermo del Toro «Nightmare Alley». Alors que le studio n’a pas encore repoussé les sorties de ces films dans la fabrication, la vérité que la deuxième unité continue d’être engagée sur « Shang-Chi » pourrait impliquer {qu’un} retard de lancement est encore beaucoup moins apparent pour le film de super-héros avec Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung devraient sortir en salles le 12 février 2021.

–Les cinémas sont néanmoins ouverts, cependant, dans de nombreux cas, travailler à une capacité réduite. AMC Theatres et Regal, les deux plus grandes chaînes du pays avec 1 200 places complètes, ont annoncé qu’elles allaient réduire la capacité de leurs auditoriums d’au moins 50%.

Le transfert est censé tenir compte des ordres des gouverneurs de Californie et de New York de restreindre les rassemblements à 250 et 500 personnes, respectivement, et intervient après que la principale chaîne canadienne Cineplex a introduit une couverture analogue.

–Comcast Cable offre aux familles à faible revenu une réduction sur Internet pour leur permettre de rester liés lorsque les procédures d’auto-quarantaine entrent en vigueur. «Pour des dizaines de millions de personnes à faible revenu qui n’ont pas de service Web à la maison, cette période incertaine sera beaucoup plus difficile à gérer. Alors que les collèges et les entreprises ferment leurs portes et que les ménages sont inspirés, et même mandatés, pour rester chez eux, la connectivité Web devient beaucoup plus vitale », a déclaré Comcast dans une affirmation prête. Les ménages à faible revenu de l’espace de services de Comcast peuvent participer gratuitement à 60 jours de leur forfait «Web Necessities». Ils augmentent également les vitesses Web pour tous les prospects, nouveaux et obsolètes, qui achètent le service.

–Première en ce moment sur Netflix: «100 personnes», «Beastars», «Bloodride», Élite »- un savon nettoyant pour adolescents espagnol qui, selon les plus jeunes et les plus cool du monde dans mon fil Twitter, est un incontournable; ainsi que «Go Karts», «Kingdom», «The Valhalla Murders» et «Ladies of the Night time»

–Première en ce moment sur Amazon Prime Video: « Agatha Christie’s The Pale Horse » – notre aperçu est ici, dans lequel la rédactrice en chef du gouvernement, TV Ann Donahue, dit qu’il est atmosphérique avec un design de fabrication super, mais les téléspectateurs doivent être prêts pour une fin décalée; « Jessy & Nessy »

–Première en ce moment sur Disney +: « Stargirl » – jetez un œil à la protection de NewsLagoon ici avec la réalisatrice Julia Hart, qui explique comment elle pense que les sociétés de streaming sont une solution pour sauver les films indépendants.

–Première en ce moment sur Pop TV: « Flack », avec la saison de six épisodes pouvant être diffusée dans son intégralité en plus de diffuser un nouvel épisode hebdomadaire sur Pop TV linéaire.

–Première en ce moment sur Discovery: « Gold Rush: Parker’s Path »

–Première en ce moment sur Journey: « Portails to Hell » (Pas de jugement, mais bon sang, apprenez la chambre, Journey.)

–Première en ce moment sur LMN: « Aucune bonne action ne reste impunie »

–Il n’est pas réaliste que SXSW 2020 pourrait être reporté, les organisateurs ont écrit dans un blog jeudi. Cependant, certaines parties essentielles du commerce de loisirs progressent. Le concours remettra néanmoins des prix au cinéma. Tous les films resteront éligibles aux Unbias Spirit Awards, et les courts films de la programmation se qualifieront pour les Academy Awards.

Ceux qui ont acheté un badge pour le concours de cette année peuvent le changer en 2021, 2022 ou 2023.

Vendredi, le concours a lancé une plate-forme de diffusion de presse et de commerce pour afficher à l’écran certaines entrées de films et de séries télévisées. De plus, de nombreux représentants de films ont créé des liens hypertexte pour diffuser des films qui avaient été programmés pour être affichés à Austin, donnant aux publications la possibilité de couvrir et de visionner des films et de donner aux consommateurs potentiels la possibilité de les envisager pour l’acquisition.

En attendant, des événements et des occasions non officiels délibérés aux côtés de SXSW se produisent néanmoins. Cela comprend un cadre d’occasions musicales. Parmi les nombreuses petites variétés de projections de films d’Austin, la première de « The Carnivores » de Caleb Michael Johnson se déroulera ce week-end.

–Tes rouleurs, les vendeurs et les mercenaires de l’entreprise. À partir de cette semaine, ou le 16 mars le plus récent, les prochaines entreprises mettront en place une couverture Do Business from Home: CAA, Gersh, UTA, Paradigm, ICM, Abrams, BRS / Gage et World Artists Company.

-Les productions étant dans les limbes, la le gouvernement, la publicité, les relations publiques et les infrastructures de médias sociaux dans les réseaux et les studios bousculent pour terminer le travail sur les expositions qui pourraient déjà se trouver dans la boîte. Cela est particulièrement important pour le commerce de la télévision, car la date limite du 31 mai pour les soumissions Emmy reste inchangée. Ces entités qui pourraient – à tout le moins – tester une couverture de faire des affaires à domicile pour les rangs à nouveau du travail incarnent: Disney, Fox, Annapurna, Chernin, Google, Common, Fremantle, ViacomCBS, AMC, Amazon, Echo Lake et Spyglass .

–Les taupes vont taupes. Augmenter un verre spécifiquement pour les éditeurs sur les entités ci-dessus et publier des maisons de fabrication à travers la métropole qui évitent la lumière du jour (et les germes) de la consolation de leurs baies d’édition.

