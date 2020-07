Le premier vol spatial lancé depuis le sol britannique «  pourrait avoir lieu dans les quatre ans  »

Le premier vol spatial lancé depuis le Royaume-Uni pourrait avoir lieu avant 2024, affirment les ministres.Le secrétaire aux transports Grant Shapps a dévoilé des plans pour sept nouveaux ports spatiaux en Écosse, au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre afin de permettre des tentatives commerciales pour le tout premier lancement du sol britannique dans l’espace. L’Autorité de l’aviation civile, qui supervise l’industrie aérienne, prendra en charge la réglementation des vols spatiaux commerciaux britanniques de l’Agence spatiale britannique pour éviter un conflit d’intérêts potentiel en raison du rôle de l’UKSA dans l’octroi de subventions. contenu dans un document de consultation publié par le ministère des Transports qui, espèrent les ministres, ouvrira la voie au premier lancement «au début des années 2020». «Un saut de géant» Une vue de l’aéroport de Cornwall Newquay, où Virgin Orbit cherche à fournir des lancements à partir d’un Port spatial à l’aide d’un Boeing 747-400 modifié (Photo: Hugh Hastings / Getty) Minsters ont déjà accordé un total de 40 millions de livres sterling en subventions aux entreprises travaillant sur v ertical lancements depuis le sol ainsi que dans les airs à partir d’avions, pour atteindre un objectif de prise de 10% du marché spatial mondial par le Royaume-Uni d’ici 2030.Le mois dernier, les gouvernements britannique et américain ont signé l’accord de sauvegarde technologique qui permettra aux Le premier vol spatial sera probablement des lancements de satellites avant un vol entièrement habité lancé à partir de l’un des ports spatiaux. M. Shapps a déclaré: «La mise en place des règles pour les lancements spatiaux à partir du territoire britannique pourrait Cela semble être un petit pas, mais cela ouvre la voie à un pas de géant dans le développement de notre secteur spatial. « C’est la haute frontière de la technologie et nous pourrons bientôt l’atteindre avec des lancements spécialisés de petites charges utiles depuis le sol britannique. » Amanda Solloway a déclaré: «Les lancements de satellites créeront de nouveaux emplois dans tout le Royaume-Uni et attireront des investissements importants dans notre secteur spatial en croissance rapide.» Moteur de fusée à respiration hybride CAA Chief Executiveiv Richard Moriarty a déclaré que le Royaume-Uni avait la chance d’être à l’avant-garde du développement des vols spatiaux à l’échelle mondiale.Le gouvernement a accordé 31,5 millions de livres sterling pour aider à établir des services de lancement verticaux depuis l’Écosse, dont 2,5 millions de livres sterling à Highlands and Islands Enterprise (HIE) pour développer le Le port spatial de Sutherland et 5,5 millions de livres sterling à Orbex pour construire une nouvelle fusée à lancer à partir de Sutherland.Il y a également eu 23,5 millions de livres sterling dans deux subventions distinctes à Lockheed Martin pour établir des opérations de lancement au Royaume-Uni et pour construire un véhicule de manœuvre orbitale à Reading, et jusqu’à 1,3 M £ pour le lancement de petits satellites et le vol sous-orbital depuis les aéroports de Machrihanish, Snowdonia et Cornwall. Quelque 7,35 M £ ont été attribués pour soutenir le lancement horizontal de Virgin Orbit depuis Spaceport Cornwall. Le gouvernement investit également 99 millions de livres sterling pour une nouvelle installation d’essais nationaux de satellites à Harwell et 60 millions de livres sterling pour développer un moteur de fusée hybride révolutionnaire.

