Le premier téléphone enroulable de LG pourrait s’appeler LG Rollable ou LG Slide

MISE À JOUR: LG a également déposé un marque déposée pour le nom LG Slide en Europe. L’histoire mise à jour continue ci-dessous.

Ces derniers mois, LG a réorganisé son activité smartphone à la fois en termes de matériel et de marque. Ce dernier a conduit à des noms comme LG Velvet et LG Wing, et maintenant le nom du prochain appareil haut de gamme de LG semble avoir été révélé.

Les noms LG Rollable et LG Slide sont à l’étude LG a déposé des demandes de marque (via LetsGoDigital) dans l’Union européenne pour les dénominations «LG Rollable» et «LG Slide». Les dépôts récents ont été classés dans la classe 9, ce qui indique qu’ils pourraient être utilisés sur un smartphone.Par l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), la classe 9 comprend les produits suivants: smartphones; téléphones mobiles numériques; stylet électronique à écran tactile pour smartphones; écouteurs pour smartphones; smartphones portables. LG, l’un des 10 principaux fabricants de smartphones, utilisera probablement l’un de ces noms pour son premier smartphone enroulable, qui a été taquiné lors de l’événement LG Wing à la mi-septembre. L’autre pourrait être entièrement écarté.

Une chose similaire s’est produite avec le LG Wing. La société considérait LG Swing comme le nom officiel, mais après que des rapports aient commencé à faire référence à l’appareil sous le nom de LG Wing, la société a finalement choisi ce dernier comme nom final.

L’appareil enroulable devrait arriver en mars 2021

L’appareil enroulable devrait faire ses débuts internationaux en mars 2021, selon le rapport, en tant que dernier produit issu du projet Explorer de LG. Il pourrait également s’agir du premier smartphone enroulable disponible dans le commerce au monde.