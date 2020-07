Le premier téléphone de jeu de Lenovo Legion est ici, comprend une caméra pop-up latérale

Lenovo a dévoilé son tout premier téléphone de jeu Legion, et il est tout aussi exagéré que prévu. Le Lenovo Legion Phone Duel comprend les spécifications haut de gamme que vous prévoyez, y compris un Snapdragon 865 Plus et des données sans fil 5G, mais il dispose également d’un design et d’une disposition de caméra qui tournent presque exclusivement autour du jeu – au point où vous faites compromis si vous l’utilisez comme un smartphone ordinaire.

Un design axé sur les jeux

Vous avez probablement déjà vu des téléphones de jeu auparavant, mais Lenovo promet de traiter le Legion Phone Duel comme une «console de jeu mobile» qui prend tout simplement les appels. Il s’agit d’un appareil destiné à rester en mode paysage, et une grande partie du matériel a été modifiée en conséquence.

Il n’y a pas d’échappatoire au changement le plus évident: la disposition de la caméra. Lenovo a placé la caméra selfie 20MP dans une fenêtre contextuelle sur le côté, l’aidant à éviter les encoches ou les découpes sur l’écran AMOLED de 6,6 pouces, 1080p, 144Hz et en veillant à ce que votre visage soit au centre lors de la diffusion en direct de jeux. Même la caméra principale 64MP et la caméra ultra-large 16MP sont placées vers le milieu de l’arrière afin de ne pas les couvrir en mode paysage.

Lenovo a également mis l’un des deux ports de chargement USB-C sur le côté pour vous aider à charger pendant que vous jouez, et il utilise deux cellules de batterie (5000 mAh au total) pour fournir une charge rapide de 90 W qui devrait vous amener à pleine capacité en 30 minutes. L’approche à deux cellules garde également vos mains plus fraîches en les éloignant des puces à chaud. Cette capacité ne sera pas aussi grande que les 6000 mAh du prochain ROG Phone 3 d’Asus, mais l’appareil de Lenovo pourrait également se charger plus rapidement (le téléphone ROG devrait s’en tenir à une charge de 30 W).

Vous pouvez également vous attendre à deux boutons de déclenchement à ultrasons, à deux moteurs de vibration, à un éclairage RVB programmable et à des fonctionnalités de gyroscope améliorées comme un joystick virtuel.

Le logiciel est la clé

Le logiciel peut jouer autant un rôle dans les capacités de jeu du Lenovo Legion Phone Duel que son matériel.

Pour commencer, le logiciel de l’appareil photo de Lenovo est optimisé pour les jeux. Activez la caméra selfie et vous pouvez à la fois vous superposer et vous enregistrer à l’aide des «applications de streaming populaires» comme Twitch et YouTube, y compris la suppression de l’arrière-plan et les retouches guidées par l’IA. Lorsque vous avez terminé de jouer à un jeu, vous pouvez prévisualiser tous vos moments forts et les fusionner. Vous pouvez même utiliser le bon déclencheur ultrasonique pour revisiter un moment et l’enregistrer pour la postérité.

Le logiciel Legion Realm vous permet d’affiner les performances, de télécharger des applications et de choisir un réseau à faible décalage. L’Assistant Légion, quant à lui, peut activer le joystick virtuel ainsi que régler les performances matérielles, changer de réseau sans fil et trouver des jeux. Le téléphone transformera également les signaux audio en signaux de vibration pour vous aider à obtenir un retour directionnel, comme un grondement si vous heurtez une voiture sur votre droite.

Autres spécifications

Vous ne serez pas surpris d’entendre que le Legion Phone Duel est bien équipé au-delà de son écran, de sa puissance de traitement et de la 5G.

Le combiné est livré avec 12 Go ou 16 Go de RAM, et vous obtiendrez 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1 intégré. Le son doit également être puissant, grâce aux haut-parleurs stéréo réglés par Dirac Audio et à un système à quatre microphones pour réduire le bruit de fond lorsque vous diffusez un jeu. Les deux emplacements nano-SIM prennent en charge la 5G et la LTE, vous n’aurez donc pas à sacrifier la vitesse lors du changement de fournisseur.

Curieusement, les performances d’enregistrement vidéo ne sont pas aussi fortes que ce à quoi vous vous attendiez compte tenu du matériel. Même avec les caméras arrière, vous êtes toujours bloqué pour enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde – vous aurez besoin d’un appareil comme le Galaxy S20 si vous prévoyez de capturer des clips 8K ou 60fps.

Prix ​​et disponibilité du Lenovo Legion Phone Duel

Le Legion Phone Duel sera lancé en Chine plus tard en juillet sous le nom de Legion Phone Pro, et devrait venir «sélectionner» des régions d’Asie-Pacifique, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine. Malheureusement, l’Amérique du Nord semble laissée de côté. Le Motorola Edge Plus est aussi proche que vous obtiendrez un téléphone de jeu Lenovo dans cette région.

Les prix sont également sur le point de varier en fonction du pays, bien que Lenovo indique clairement qu’il y aura une répartition entre les versions avec 12 Go et 16 Go de RAM. Compte tenu de la conception matérielle complète, nous nous attendons à ce que ce téléphone inaugural de la Légion offre une prime significative.

Une question se pose cependant: cela vaudra-t-il la peine par rapport au ROG Phone 3? C’est un appel plus difficile. Les appareils Lenovo et Asus devraient avoir un traitement, une mémoire, des écrans à rafraîchissement rapide similaires, des commandes de jeu supplémentaires et même des caméras principales 64MP. Cela pourrait principalement se résumer à des nuances telles que la caméra selfie compatible avec le streaming de Lenovo ou la troisième caméra arrière du téléphone Asus. Quoi qu’il en soit, c’est le bon moment pour être un joueur mobile.

