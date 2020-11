Le premier téléphone avec appareil photo intégré de Samsung pourrait également être son prochain grand pliable

Samsung lancera apparemment une caméra selfie intégrée sur son futur téléphone pliable.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est peut-être le premier téléphone de Samsung à adopter cette technologie.

Selon le rapport, le téléphone fera ses débuts à la fin de 2021.

Samsung utiliserait son prochain grand téléphone pliable comme banc d’essai pour sa technologie de caméra intégrée. Selon un rapport de la Corée ETNouvelles, le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait être le premier de la société à arborer un capteur de caméra caché.

D’abord popularisée par l’Axon 20 de ZTE, la technologie de caméra intégrée utilise un capteur placé sous l’écran. Bien que la conception devrait permettre un look plus propre et tout écran, contrairement au Galaxy Fold cranté et au Galaxy Z Fold 2 perforé, la qualité de l’appareil photo verra probablement un léger nerf. Comme la lumière doit traverser l’écran pour atteindre le capteur, les prises de vue peuvent ne pas être aussi claires que celles prises par les tireurs traditionnels.

Cela dit, la firme coréenne explore des moyens de contourner ce problème. La société chercherait à augmenter la distance entre les pixels de l’écran au-dessus de la caméra pour permettre plus de lumière à travers le capteur. Cependant, ceci peut avoir un impact sur la qualité de l’image de l’écran dans cette section particulière de l’affichage.

Caméras selfie intégrées à venir en 2021

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les caméras selfie intégrées n’ont pas fait irruption sur la scène comme beaucoup s’y attendaient. Bien qu’il existe déjà des solutions produites en masse, les fabricants de smartphones s’en tiennent aux perforations et à l’encoche étrange pour monter les tireurs sur les combinés. Sans doute, si la technologie n’est pas cassée, pourquoi la réparer? C’est un sentiment repris par Autorité Android les lecteurs aussi.

Pour Samsung, il est logique de lancer la technologie sur un téléphone pliable plutôt que sur ses produits phares Galaxy S ou Note. Plus de surface d’écran est la principale raison d’acheter une caméra pliable, pas la qualité de la caméra selfie.

Cependant, Samsung n’est pas seul dans ce domaine. Xiaomi a annoncé qu’il développait sa propre technologie de caméra intégrée avec les premiers appareils prévus pour la sortie en 2021. Nous ne serions pas surpris si d’autres entreprises emboîtaient le pas.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait faire ses débuts au troisième trimestre 2021, selon le rapport. Cela devrait donner à l’entreprise suffisamment de temps pour régler les problèmes avant sa vague de produits phares de 2022.

