Le premier rover chinois Tianwen-1 sur Mars est lancé cette semaine. Voici ce que cela va faire.

Le rover chinois sur Mars tentera probablement d’atterrir sur un site du nord-est de Mars, selon un nouveau document publié quelques jours à peine avant le lancement de la mission.

le papier , qui a été publié la semaine dernière dans la revue Nature Astronomy, a été rédigé par des membres de l’équipe de la Chine Mission Tianwen-1 sur Mars , qui vise à envoyer un orbiteur et un duo atterrisseur / rover sur la planète rouge.

L’étude révèle de nouveaux détails sur Tianwen-1, décrivant sa zone d’atterrissage prévue, ses objectifs scientifiques et les noms des instruments à bord du vaisseau spatial. Il souligne également la nature historique de la mission: non seulement Tianwen-1 China est la première mission sur Mars entièrement locale, mais aussi la première à transporter à la fois un orbiteur planétaire et un rover. (Le premier engin chinois de toute sorte sur Mars, un orbiteur appelé Yinghuo-1, a été lancé sur une fusée russe avec la mission russe Phobos-Grunt en novembre 2011. Le lancement a échoué et tous les vaisseaux spatiaux à bord ont finalement échoué. retombé sur Terre .)

Illustration d’un artiste du premier rover chinois Tianwen-1 sur la planète rouge. La mission démarre le 23 juillet 2020. (Crédit d’image: CNSA)

Tianwen-1 signifie «questions au ciel» et a été tiré du titre d’un poème de Qu Yuan (340-278 BCE). La mission devrait se lancer sur un Fusée longue du 5 mars fin juillet ou début août depuis Wenchang sur l’île de Hainan, selon le journal. Les estimations non officielles actuelles suggèrent un lancement vers le 23 juillet.

Le vaisseau spatial atteindra Mars en février 2021, en même temps que Le rover Perseverance de la NASA et l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis, qui lancé dimanche (19 juillet) . Cependant, le rover chinois restera attaché à l’orbiteur pendant deux à trois mois avant de tenter son atterrissage, selon le journal.

La zone d’atterrissage choisie est Utopia Planitia , un immense bassin formé par un grand impact loin dans l’histoire de Mars qui était également la région où l’atterrisseur Viking 2 de la NASA a atterri en 1976. Selon les zones définies dans plus tôt déclarations sur les zones d’atterrissage, la Chine isolé une partie de la vaste plaine comme zone d’atterrissage candidate, allant d’Isidis Planitia au grand volcan Elysium Mons.

La mission chinoise Tianwen-1 Mars et sa fusée Long March-5 ont été déployées sur la zone de lancement du centre de lancement spatial chinois de Wenchang le 17 juillet 2020. (Crédit d’image: CNSA)

La faible élévation de la zone signifie qu’il y aura plus de temps et d’atmosphère pour que le vaisseau spatial d’entrée ralentisse et descende en toute sécurité à la surface. La latitude, entre environ 20 et 30 degrés nord, convient également pour recevoir suffisamment de lumière du soleil pour alimenter environ 530 lb. (240 kilogrammes) rover. La surface relativement lisse sera également propice à la mèche. La mission bénéficie également de l’héritage technique du programme d’exploration lunaire de Chang’e en Chine, note le document.

Le rover devrait fonctionner pendant environ 90 jours martiens, ou sols, et représente près du double de la masse du rover chinois Yutu-2, qui en est actuellement à son 20e jour lunaire de l’autre côté de la lune. L’orbiteur Tianwen-1 fournira un lien de communication relais avec le rover tout en effectuant ses propres observations scientifiques pendant une année martienne, selon l’article. (Un sol est environ 40 minutes de plus qu’un jour terrestre. Une année martienne équivaut à 687 jours terrestres.)

L’orbiteur fonctionnera sur une orbite polaire afin de cartographier la morphologie et la structure géologique de Mars tout en utilisant également l’instrument radar d’exploration souterraine en orbite autour de Mars pour étudier les caractéristiques du sol et la distribution de la glace d’eau. Il mesurera également l’ionosphère et les champs électromagnétiques et gravitationnels, a rapporté le nouveau document.

Le rover étudiera les caractéristiques du sol de surface et la répartition de la glace d’eau avec son propre radar d’exploration souterraine. Il analysera également la composition des matériaux de surface et les caractéristiques du climat martien et de l’environnement en surface.

L’un des auteurs de l’article était Wan Weixing, le scientifique en chef de Tianwen-1. Wan est décédé en mai, quelques mois à peine avant le lancement prochain. Il est décrit comme un scientifique spatial de premier plan et un pionnier du programme de science planétaire de la Chine dans un nécrologie publié le mois dernier, également par Nature Astronomy. Son prénom, Weixing, signifie littéralement «satellite».

En plus de détailler sa carrière dans l’espace, la science et le milieu universitaire, la nécrologie donne un aperçu des autres intérêts de Wan. Il restait souvent éveillé tard pour regarder des matchs de football de Premier League anglaise ou de Serie A italienne, ce qui lui causait parfois des difficultés pour se rendre aux réunions universitaires le lendemain matin, se souvient l’auteur de la nécrologie Yong Wei.

