Le premier ordinateur portable 5G au monde atterrit aux États-Unis

Le Lenovo Yoga 5G, qui selon la société est le premier au monde 5G PC, a été lancé lors du CES 2020. Il a venir aux États-Unis en exclusivité Verizon et sera commercialisé sous le nom de Flex 5G dans le pays.

Le Lenovo Flex 5G est apparemment destiné aux professionnels

Le convertible 2 en 1 est également le premier ordinateur au monde à contenir la puce Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Il a la Le modem X55 5G et un emplacement pour carte nano SIM prennent en charge les réseaux mmWave et sous-6GHz 5G, mais depuis son lancement sur Verizon, il ne sera compatible qu’avec la technologie mmWave 5G.

Bien que la technologie mmWave offre une vitesse plus rapide, la fréquence inférieure à 6 GHz prend en charge une couverture plus large. Lenovo suppose que vous utiliserez le WiFi à la maison et que le fait que mmWave ne pénètre pas dans les murs ne devrait pas être un problème. Et, bien sûr, l’ordinateur portable peut également fonctionner sur LTE.

Actuellement, Verizon essaie de rendre mmWave plus utilisable à l’intérieur avec son service 5G Ultra Wideband.

L’hybride ordinateur portable-tablette est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage natif.

Le Flex 5G arbore un écran tactile IPS de 14 pouces 1920 x 1080 qui est également compatible avec un stylo numérique. Pour les graphiques, il possède le GPU Adreno 680 et ses haut-parleurs stéréo sont alimentés par Dolby Atmos. L’ordinateur portable dispose de deux ports USB-C et d’une prise casque. Il sera livré avec Windows 10 Pro et vous pourrez également utiliser Microsoft 365 pendant un an sans frais.

Le Lenovo 5G Flex sera disponible à partir du 18 juin et vous coûtera 1399,99 $. Le paiement peut également être réparti en 24 versements mensuels de 58,33 $ à l’aide du programme de paiement de périphérique de Verizon.

Verizon a également annoncé un nouveau «plan d’appareils connectés ultra large bande 5G» pour les appareils Flex 5G et sans doute futurs. Il vous en coûtera 30 $ par mois s’il est ajouté à un plan Verizon illimité existant ou 90 $ par mois séparément. Il comprend des données 5G illimitées, un streaming vidéo 4K et des points d’accès 5G. Sur Verizon LTE, vous obtiendrez 15 Go de données, 15 Go d’utilisation de point d’accès 4G et une diffusion vidéo 720p.

Lenovo s’est également associé au Royaume-Uni EE, au Suisse Sunrise et au chinois CMCC pour étendre la disponibilité de l’ordinateur portable 5G.