Le premier «  Nouveau anglais  » arrive alors que le vin rouge britannique s’améliore pour rivaliser avec la France

Le troisième jeudi de novembre est un grand jour dans le monde du vin. Le 19 novembre signifie le Beaujolais Nouveau, lorsque les Français sortent leurs premières bouteilles de l’année, et dans le passé, les négociants en vins britanniques se précipitaient dans la région pour sécuriser le stock avant de le ramener à la hâte au-dessus de la Manche. Les célébrations en France remontent aux années 1800. Plus tard, dans les années 1970 et 80, l’événement a pris son envol à l’échelle mondiale, et les soirées au restaurant, les feux d’artifice et les gambades enivrantes ont depuis lors été appréciées dans des poches de Grande-Bretagne. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iMais cette année, le coronavirus atténuera ces procédures. Aujourd’hui, ceux qui ont l’intention de se joindre à eux devront plutôt se rendre à Waitrose, où ils trouveront la première version britannique jamais récoltée. English NouveauLe vigneron Simon Day est l’homme derrière «English Nouveau», un jeune vin rouge produit dans son vignoble près de Ledbury, Herefordshire, au pied des collines de Malvern. Le millésime 2020 a été mis en vente dès ce matin – conformément à la sortie française, qui a lieu chaque année à 12h01. «C’est une journée vraiment amusante, et c’est un vin vraiment amusant», dit Day. «Nous avons eu un été craquant avec du beau temps, et cela a contribué à produire de bons raisins mûrs. Le vin est frais, fruité – tout ce que vous voulez dans un nouveau. »Les Français sont réputés pour protéger leurs vins, alors Waitrose est incapable d’appeler le millésime de Day« Beaujolais ». Il s’agit plutôt du Nouveau anglais, une imitation sincère et un signe clair de variétés britanniques en constante amélioration. «Nous ne pouvons pas l’appeler Beaujolais, et nous avons utilisé du pinot noir précoce plutôt que du gamay. Mais il est fabriqué de manière traditionnelle, en utilisant les mêmes techniques. »L’important est la macération carbonique. Les raisins sont foulés au fond des cuves et des couches de raisins entiers se trouvent sur le dessus. Cela signifie que le processus de fermentation ne prend que quatre jours, puis le vin est prêt à être mis en bouteille et vendu. classes populaires de France pour son prix abordable. Il est léger et apporte un arôme de fruits tropicaux. Il a un goût de fraises, de cerises et de mûres. C’est mieux frais et parfait avec une assiette de fromage de Comte et de charcuterie salée. Une bouteille entière est facilement polie.Nouveau chapitre pour la vinification anglaiseCette année, Day a fourni à Waitrose 2500 bouteilles. On s’attend à ce qu’ils se vendent rapidement. En 2021, d’autres sont attendues, marquant le début d’un nouveau chapitre de la vinification anglaise, qui depuis si longtemps a été liée par le mousseux blanc – plus de 70% des 770 vignobles britanniques sont en effervescence. Le climat a joué un rôle en permettant la diversification dans des rouges beaucoup plus appétissants et les acheteurs de Waitrose reconnaissent la montée en flèche de la fiabilité. Aujourd’hui, la Grande-Bretagne, avec 2 500 hectares, utilise quatre fois plus d’espace consacré à la vigne qu’en 2000. Les ventes de rouge sont en hausse de 35%. «Le vin anglais est en forte hausse», déclare une porte-parole de Waitrose. «Ce nouveau est un peu ironique, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Mais c’est amusant de nous impliquer et de rendre hommage à une merveilleuse tradition. «Le Beaujolais a été très populaire. C’est donc le style que les gens recherchent. Il est également bon de soutenir l’industrie locale. »

