Le Premier ministre promet aux députés un deuxième vote sur le système de niveaux Covid l’année prochaine pour éviter la rébellion des conservateurs

Boris Johnson a déclaré aux députés conservateurs qu’ils pouvaient avoir un deuxième vote sur le système de niveaux des coronavirus au début de l’année prochaine alors qu’il tentait d’arrêter une rébellion d’arrière-ban aux Communes cette semaine.Le Premier ministre a mis en colère certains membres de son parti avec un plan visant à imposer des restrictions strictes dans une grande partie de l’Angleterre lorsque le verrouillage national se termine mercredi, et pourrait avoir du mal à faire adopter les mesures par le Parlement mardi. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. Mais dans une lettre adressée à ses collègues samedi soir, M. Johnson a déclaré que le règlement contiendrait une clause d’extinction. – ou date d’expiration – du 3 février, les députés ayant eu la possibilité de voter pour les prolonger.Le gouvernement révisera les paliers des zones locales tous les quinze jours et soumettra les règlements au Parlement après le quatrième examen le 27 janvier qui déterminera si le système de paliers M. Johnson a également déclaré que le premier examen de ce type, le 16 décembre, tiendrait compte des points de vue des directeurs locaux de la santé publique. , avec une décision finale sur la question de savoir si des domaines devraient changer de niveau au sein d’un comité du Cabinet. Les changements entreraient en vigueur le 19 décembre. Analyse Dans une autre branche d’olivier aux députés, le Premier ministre s’est engagé à publier plus de données et à décrire les circonstances qui doivent changer pour qu’une région descende d’un niveau, ainsi qu’une analyse de la santé, de l’économie et les impacts sociaux des mesures prises pour supprimer le coronavirus.Seules l’île de Wight, les Cornouailles et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers, tandis que de vastes étendues des Midlands, du nord-est et du nord-ouest sont les plus restrictives Niveau 3 Au total, 99% de l’Angleterre entreront dans les niveaux 2 ou 3, avec des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et une interdiction pour les ménages de se mélanger à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé mercredi.Sir Graham Brady a annoncé son intention. voter contre les nouvelles règles (Photo: PA) Plusieurs hauts conservateurs ont exprimé leur opposition au plan, y compris le président du Comité de 1922, Sir Graham Brady, qui a déclaré qu’il voulait voir les gens «traités comme des adultes» et faire confiance aux leurs Il a déclaré à Any Questions sur BBC Radio 4: «Je trouve que tant de gens se sont engagés de manière totalement responsable en essayant de s’assurer qu’ils peuvent continuer une sorte de vie de famille, une sorte de vie sociale, mais être en sécurité, être «Surtout les personnes âgées, qui sont généralement plus vulnérables à Covid-19, sont également les personnes susceptibles d’être les plus responsables.» Le député conservateur Craig Mackinlay, qui représente South Thanet, qui a le deuxième taux de R le plus élevé en Le Royaume-Uni, a déclaré qu’il prévoyait de voter mardi contre les nouvelles restrictions à plusieurs niveaux. Il a déclaré à BBC Breakfast qu’il favoriserait plutôt une «autorégulation» naturelle qui, selon lui, se produit lorsque les gens voient le taux R dans leur région commencer à augmenter Mais Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a exhorté les députés à réfléchir à ce que pourrait être le NHS en janvier, déclarant: «Vous devez prendre les précautions maintenant pour vous assurer que le NHS ne soit pas submergé par ce qui est toujours le plus occupé. période de l’année. »M. Joh nson a reconnu vendredi que les gens se sentaient «frustrés», en particulier dans les zones à faible taux d’infection qui font désormais face à des restrictions plus strictes qu’avant le verrouillage. Il a déclaré: «Le problème est que si vous le faisiez autrement, tout d’abord vous diviser le pays en charges et en charges de sous-divisions très compliquées – il doit y avoir une certaine simplicité et clarté dans la façon dont nous faisons cela. »Le deuxième problème est que, hélas, notre expérience est que, quand une zone à forte incidence est assez proche d’une zone à faible incidence, à moins que vous ne surmontiez le problème dans la zone à forte incidence, la zone à faible incidence, j’en ai peur, commence à rattraper son retard. »Reportage supplémentaire de Press Association.