Le Premier ministre Narendra Modi à propos de l’éclosion de coronavirus: croire que l’Inde ne sera pas touchée par cette pandémie est faux

Avertissement: ce qui suit contient Le type audacieux spoilers, comme révélé dans la promo de l’épisode de ce jeudi.

Surprise! Le type audacieuxSutton a un petit pain dans le four! Mais le styliste récemment promu était définitivement ne pas l’intention d’en cuire un si peu de temps après qu’elle et son mari Richard se soient attelés. Alors, comment le couple nouvellement marié réagira-t-il à la grossesse inattendue de cet épisode de jeudi (Freeform, 10 / 9c)?

Alors que la paire est « vraiment excitée » par les nouvelles, il y a aussi « des conversations difficiles et honnêtes » à venir pour Sutton et Richard, a déclaré la star Meghann Fahy à TVLine dans le Q&A suivant. Poursuivez votre lecture alors que l’actrice présente le «test» de la relation des jeunes mariés et la «lutte» de Sutton pour jongler avec sa carrière florissante avec un «énorme scénario qui change la vie».

TVLINE | Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert la grossesse? Et vous attendiez-vous à ce que cela arrive si tôt dans leur mariage?

Je ne m’y attendais pas du tout, mais j’étais super jeu pour ça. J’ai pensé: « Pourquoi pas? » L’émission couvre tellement de sujets incroyables, et j’ai l’impression que c’est un sujet que nous n’avions pas encore abordé, donc j’étais excité à l’idée de l’explorer. Ce qui est vraiment cool, c’est le genre de conversations qu’il invoque alors que cette histoire progresse plus tard dans la saison. Ça évolue, et je pense juste que c’est une bonne chose de parler, tu sais?

TVLINE | Sutton est enceinte avant qu’elle et Richard aient même eu une conversation sur la possibilité d’une grossesse. Alors, comment cela affecte-t-il leur relation?

C’est intéressant. Je pense qu’à un moment donné [their] relation, ils ont eu une conversation en quelque sorte et se sont dit: « Ouais, c’est quelque chose que nous voulons tous les deux. » Mais il y a une énorme différence entre faire le choix de fonder une famille et tomber accidentellement enceinte. Donc je pense que c’est la conversation qu’ils finissent par avoir les uns avec les autres, parce que ce n’était pas le genre de chose où ils se sont assis et ont dit: « OK, faisons-le. » Mais c’est ce qui est si cool de raconter cette histoire particulière. Il y a tellement de façons différentes de vouloir une famille, d’avoir une famille, de ne pas avoir de famille, et surtout de se lier à la vie professionnelle de Sutton, ce qui est très important pour elle, et pour les femmes en général maintenant. Je pense que beaucoup de femmes accouchent un peu plus tard, et elles se concentrent sur leur carrière plutôt que sur leur horloge biologique, et c’est vraiment excitant et cool. Donc, c’est assez génial pour nous de voir une de nos filles dans une situation où elle navigue, en particulier.

TVLINE | Que pouvez-vous dire des réactions individuelles de Sutton et Richard à la grossesse? Sont-ils sur la même page à ce sujet?

Je pense qu’ils sont tous les deux vraiment choqués et excités quand ils découvrent, c’est sûr, parce qu’ils sont amoureux. Ils s’aiment tellement. Ils viennent de se marier. C’est très rapide. Mais oui, je dirais que leurs premières réactions sont qu’ils sont tous les deux vraiment excités.

TVLINE | Ils sont encore en phase de lune de miel et Sutton vient de recevoir cette promotion. Dans quelle mesure est-ce difficile pour elle d’équilibrer cette grossesse surprise avec un nouveau mariage et une nouvelle promotion professionnelle?

Je pense que, comme dans la vie normale, les choses vous sont remises, et vous n’avez qu’à y faire face. Bien sûr, elle a son incroyable système de soutien non seulement chez Richard mais aussi chez Kat et Jane. Et Sutton, aussi, est une personne super motivée et un travailleur super, super dur. Donc je pense qu’elle est comme « Cool, faisons ça. J’ai compris. Je peux tout faire. »Et puis je pense que, évidemment, elle va avoir du mal avec ça. Richard est un soutien sans fin et merveilleux en tant que partenaire pour elle, donc je pense que cela a beaucoup aidé.

TVLINE | Il est comme le mari parfait, sauf qu’il est tout le chemin sur l’autre côte.

Exactement! La seule chose qui craint.[[des rires]

TVLINE | Cela lui fera-t-il reconsidérer sa situation de vie?

Ouais, je veux dire, je n’imagine pas qu’il serait cool de laisser sa femme enceinte seule. Nous verrons donc ce qui se passera avec ça.

TVLINE | Dans la bande-annonce de la nouvelle saison, Sutton est très émotive et elle dit à Richard: « Je ne peux pas vous donner ce que vous voulez. » Faut-il craindre que cette grossesse ne soit un test de leur relation?

Eh bien, je pense que c’est certainement un test. Je pense que tout énorme scénario qui change la vie comme celui-ci teste toujours n’importe quelle relation, et je pense que le clip qu’ils ont montré est juste représentatif des types de conversations difficiles et honnêtes que Sutton et Richard ont ensemble, exprimant leurs peurs, exprimant toutes ces choses les unes aux autres, ce qui je pense est super sain et important. Ce n’est certainement pas, comme vous pouvez le constater, une route très facile pour eux, mais ils ont les conversations nécessaires et importantes.

TVLINE | Sutton est une femme très moderne, et c’est un spectacle très moderne qui n’hésite pas à parler des choses de manière réelle. Je serais donc négligent si je ne vous demandais pas: y a-t-il une conversation au sujet de ses options, ou veut-elle vraiment poursuivre sa grossesse?

Je pense qu’il y a définitivement une conversation sur les options. Je ne vais pas parler de ce que la décision finira par être ou de ce qui finira par se produire. Mais je pense que l’intention de Sutton est d’avoir le bébé quand elle apprend qu’elle est enceinte, c’est sûr.

TVLINE | Comment Jane et Kat pensent-elles de la grossesse de Sutton et de devenir tantes, en quelque sorte?

Je pense qu’ils sont super pompés. Je pense qu’ils se disputent tous les deux pour savoir qui sera la meilleure tante.[[des rires]Mais tu es juste [there] pour votre ami. Peu importe ce qu’ils vivent. Vous les soutenez toujours, et donc je pense qu’ils sont vraiment excités.

TVLINE | Quand j’ai parlé à Katie Stevens, elle a mentionné que vous aviez terminé le tournage de l’épisode 16 [out of 18] lorsque vous avez été fermé, vous n’avez donc pas pu terminer toute la saison. Que pensez-vous de la fin des histoires dans l’épisode 16? Vous sentez-vous toujours comme un final de la saison?

En quelque sorte, ce qui est chanceux, je suppose. Nous n’avons pas une tonne de moments comme cliffhanger-y dans notre émission, mais nous avons beaucoup de «OK, tout cela s’est juste produit. Que va-t-il se passer ensuite? » Donc je pense que nous avons eu de la chance que l’épisode 16 se termine avec les trois filles dans des situations très particulières, et c’est un peu comme, « Oh, mon Dieu, que va-t-il se passer?! »