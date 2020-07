Le Premier ministre britannique Boris Johnson prêt à bannir Huawei des réseaux 5G britanniques !!! Un coup dur pour la Chine mais une bonne nouvelle pour Donald Trump !!!

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, devrait interdire le Huawei 5G au réseau britannique 5G. Cette décision que les États-Unis ont imposée à Borish est l’inverse de la décision prise à Londres en janvier qui accordait un rôle limité à Huawei. Cette nouvelle décision peut conduire la Grande-Bretagne à être en colère contre la deuxième économie mondiale, la Chine. Lisez le billet de blog pour connaître l’intégralité du problème concernant l’interdiction du Huawei 5G en Grande-Bretagne !!!

La Grande-Bretagne a interdit Huawei 5G:

La Grande-Bretagne est prête à interdire Huawei 5G mardi, ce qui plairait certainement au président américain Donald Trump mais ne serait pas facilement pris par la Chine. La décision respective frappera certainement la Chine d’une manière négative. Cette décision indique que Huawei (le plus grand fournisseur mondial d’équipements de télécommunications) n’est plus le bienvenu en Occident.

Une réunion du National Security Council (NSC) britannique sur cette question a eu lieu mardi. L’excuse qui a été présentée qui a amené la Grande-Bretagne à revenir sur sa décision du fournisseur d’équipement de télécommunications de donner son rôle limité en Grande-Bretagne serait les nouvelles politiques américaines concernant la technologie des puces qui ont également affecté la capacité de Huawei à Londres à rester un fournisseur fiable.

Réactions de Huawei et de la Chine à l’interdiction:

Donald Trump a demandé à plusieurs reprises à Londres d’interdire Huawei et a affirmé que l’équipement de la société de télécommunications pourrait être utilisé pour espionner l’Occident. Contrairement à cela, le fournisseur d’équipement de télécommunications a déclaré que tous ces reproches étaient faux et a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas voir sa croissance car il n’y a aucune entreprise américaine qui peut offrir la même gamme de technologies que le fournisseur d’équipement de télécommunications offre à un prix fiable. .

La Chine n’est pas non plus restée silencieuse à ce sujet et a déclaré que l’interdiction de l’une de ses sociétés prolifiques aurait des influences durables sur la Grande-Bretagne. En outre, la Grande-Bretagne devrait supporter des conséquences si elle traitait la deuxième plus grande économie du monde comme hostile.

Cette nouvelle interdiction affectera certainement les clients abandonnés du fournisseur d’équipements de télécommunications.