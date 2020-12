Le premier jeu cloud de Facebook est une émission de téléréalité numérique contrôlée par les utilisateurs

Facebook a récemment annoncé qu’il plongeait ses orteils dans le monde du jeu et nous avons maintenant un aperçu de ce que cet avenir pourrait nous réserver.

Selon Le Washington Post, Pic Rival devrait frapper Facebook Watch aujourd’hui. Ce jeu télévisé axé sur l’IA et décidé par le public présente des candidats virtuels vivant et travaillant dans la ville fictive de Rival Peak. Les utilisateurs de Facebook voteront sur ce que les personnages devraient faire et, à la fin de chaque semaine, décideront qui sera éliminé.

Pic Rival est en fait développé par des visages familiers, mais sous un nouveau toit. Pipeworks Studios et Genvid Technologies sont derrière le jeu, mais une partie de l’équipe comprend des membres de Telltale Games, qui a fermé brusquement en 2018. Ces membres sont définitivement familiarisés avec la création d’un récit engageant et, espérons-le, une partie de cela sera montrée dans ce nouveau jeu-rencontre-télé-réalité.

Ce qui rend cela intéressant, c’est que les développeurs n’ont aucune idée de la façon dont les choses vont se dérouler. Les utilisateurs créant le récit des personnages numériques, le studio devra s’adapter et changer les choses tout au long des 12 semaines du jeu. Il y aura également un after-show, qui sera animé par Star Trek’s Wil Wheaton.

Jacob Navok, cofondateur et PDG de Genvid Technologies, raconte Le Washington Post, «Nous sommes les créateurs de la série et nous n’avons aucune idée de la façon dont elle se terminera. Et chaque semaine, nous devons changer le dialogue, changer l’émission de clôture hebdomadaire. Il se construit vraiment de semaine en semaine alors que le public décide collectivement de ce qui va se passer. Le scénario que la communauté décide est le scénario canonique. »

Dans l’ensemble, cela devrait s’avérer intéressant. Pic Rival ne sera presque certainement pas sans accrocs, mais les développeurs travaillent actuellement dans un espace inconnu. C’est aussi un autre exemple de technologie grand public qui se penche de plus en plus sur les réalités métaverses et virtuelles où les gens exister.

Nous le voyons déjà à de petits niveaux – regardez Fortnite et ses concerts live uniquement numériques. Mais au-delà de cela, la réalité augmentée qui allie le monde réel et numérique devient de plus en plus importante. Navok semble d’accord, disant WP, «Il y a 2 milliards d’utilisateurs sur Facebook, mais il n’y a qu’un seul monde ‘Rival Peak’. Et si ces millions commencent à dire à l’IA quoi faire dans un seul monde, si ce n’est pas la chose la plus proche du métaverse que nous pouvons expérimenter, je ne sais pas ce que c’est.

