Le premier iPad mini-LED pourrait arriver plus tôt que prévu

Apple prévoit de lancer un iPad avec un écran mini-LED et des AirPods 3 au premier semestre de l’année prochaine, rapporte MacRumors citant l’analyste Ming-Chi Kuo de TFI Securities.

Le rapport se concentre principalement sur le fournisseur Career Technology qui va expédier des panneaux souples LCP (polymère à cristaux liquides) à Apple. Cette technologie offre un moyen flexible de connecter des composants et facilite également le transfert de données à haute vitesse et à faible latence. Le fabricant chinois va apparemment expédier des composants acoustiques et optiques pour des cartes souples destinées à un iPad mini-LED.

Ce modèle d’iPad serait produit en masse au cours du premier semestre 2021.

Kuo avait dit plus tôt que six produits Apple mini-LED sont en préparation, notamment un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces, un ‌MacBook Pro‌ 16 pouces, un ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces, un ‌‌iPad‌‌ 10,2 pouces et un 7,9 pouces pouces ‌‌‌iPad‌‌‌ mini. Il avait également affirmé que l’iPad Pro de 12,9 pouces serait lancé au quatrième trimestre 2021 et qu’il s’agirait du premier produit mini-LED d’Apple.

La mini-LED offre des rapports de contraste et une qualité d’image qui correspondent à l’OLED. La technologie est relativement abordable et est moins sujette aux brûlures.

Les AirPods 3 entreront également en production de masse à peu près au même moment

Carrière fournira probablement également des composants pour les «AirPods» 3. Ils entreront soi-disant également dans la production de masse dans le premier semestre 2021.

Les écouteurs devraient avoir un design similaire à celui des AirPods Pro, ce qui implique qu’ils auront une tige plus courte et des embouts d’oreille remplaçables. La conception PCB rigide + SMT sera probablement remplacée par le System-in-Package utilisé pour les «AirPods Pro».

Les «nouveaux AirPods» seront apparemment plus abordables et lésineront sur des fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit. Apple travaillerait également sur une nouvelle puce sans fil et les écouteurs à venir pourraient également offrir une durée de vie de la batterie plus longue.

Kuo s’attend également à ce qu’Apple utilise la technologie de carte souple dans le iPhone 13 pour économiser de l’espace et réduire les coûts de fabrication.