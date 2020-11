Le premier instantané des grottes et des falaises de Minecraft est en direct

La mise à jour Caves and Cliffs de Minecraft est prête à jouer – au moins en phase de test. Le premier instantané de Caves and Cliffs est maintenant en ligne, vous pouvez donc jouer avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui seront introduites dans la version 1.17. Ceux-ci incluent l’améthyste, le cuivre, les bundles et bien plus encore, le tout avant la date de sortie de Minecraft 1.17.

Pour installer le nouvel instantané 20w45a, comme pour tout autre, vous devrez charger le lanceur pour Minecraft: Java Edition. (Désolé, joueurs Bedrock, pas de prise en charge des instantanés sur cette version.) Créez un nouveau profil, puis allez dans l’onglet installations et assurez-vous que la case des instantanés à droite est cochée. Une fois que vous le faites, vous pourrez sélectionner l’instantané que vous souhaitez lire et basculer facilement entre celui-ci et votre installation standard.

L’instantané n’inclut pas tout ce qui se trouvera dans les falaises des grottes, mais il inclut des choses comme des géodes d’améthyste, qui peuvent être exploitées dans n’importe quelle grotte du monde supérieur. Vous pouvez créer des blocs d’améthyste, qui produiront des sons musicaux lorsque vous les toucherez, et vous pouvez même faire pousser vos propres grappes d’améthystes.

Vous pourrez également utiliser des lots, qui vous permettront de combiner des piles de tous les objets ensemble, et du cuivre exploitable, que vous pouvez utiliser pour fabriquer des paratonnerres qui, une fois placés, vous protégeront d’être frappé à proximité. Vous pouvez, bien sûr, fabriquer des blocs de cuivre pour vos constructions complètes de la Statue de la Liberté, et ils s’oxyderont même avec le temps.

Joueurs Java, il est temps pour votre premier instantané de Caves & Cliffs! Avec des bougies, du cuivre, des cristaux et plus encore, c’est vraiment une lettre d’amour à ce héros le plus méconnu: l’humble lettre «C». Essayez-le ici: ↣ https://t.co/0gQHgza24J ↢ pic.twitter.com/QVefwkPUG5 – Minecraft (@Minecraft) 4 novembre 2020

Vous pouvez voir les notes de patch complètes sur le site officiel. Peut-être pouvons-nous vous intéresser à de belles graines de Minecraft à essayer en cours de route?