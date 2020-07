Le premier hélicoptère interplanétaire est en route vers Mars

Une impression d’artiste de l’ingéniosité de l’hélicoptère martien de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Le premier hélicoptère conçu pour voler sur une autre planète est maintenant en route vers Mars.

L’hélicoptère Mars de la NASA, appelé Ingenuity, fait du stop sur la planète rouge avec le rover Mars 2020 Perseverance de l’agence, qui a décollé sur une fusée Atlas V de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride aujourd’hui (30 juillet).

Niché sous le ventre du rover, Ingenuity passera les six prochains mois en route vers Mars. La mission devrait atterrir sur Mars le 18 février 2021 et, dans les prochains mois, le giravion tentera le tout premier vol à travers l’atmosphère d’une autre planète.

« En tant qu’êtres humains, nous n’avons jamais volé ou hélicoptère en dehors de l’atmosphère de notre propre Terre, donc ce sera en fait un moment très intéressant pour les frères Wright, sauf sur une autre planète », a déclaré Mimi Aung, responsable du projet Ingenuity Mars Helicopter de la NASA, dans un article. conférence du mardi (28 juillet).

Alors que la NASA et d’autres agences spatiales du monde entier ont envoyé des atterrisseurs, des orbiteurs et des rovers sur la planète rouge, personne n’a encore tenté de faire voler un avion sur une autre planète. Sur Mars, l’atmosphère est beaucoup plus mince que sur Terre, ce qui signifie qu’il y a moins d’air pour générer de la portance et plus de défis techniques dans la conception d’un vaisseau qui restera en l’air.

« Piloter un giravion sur Mars est très difficile. Tout d’abord, l’atmosphère y est très mince, environ 1% par rapport à la densité atmosphérique de la Terre ici », a déclaré Aung. « Pour construire un véhicule capable de voler sur Mars, il doit être très léger et pouvoir tourner très vite. »

L’ingéniosité est cachée sous le ventre du rover Perseverance. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’ingéniosité pèse environ 4 livres. (1,8 kilogrammes) et a deux lames contrarotatives qui mesurent environ 4 pieds (1,2 mètre) de long. Ces lames devraient tourner à une vitesse d’environ 2400 tours par minute, a déclaré la NASA dans la description de la mission d’Ingenuity. Pour tester l’hélicoptère, la NASA a simulé l’atmosphère martienne dans une chambre d’essai du Jet Propulsion Lab de l’agence à Pasadena, en Californie.

Alors qu’Ingenuity n’est qu’une mission expérimentale – son objectif principal est de tester le vol motorisé sur Mars – un vol réussi pourrait façonner l’avenir de l’exploration sur Mars.

Pour les missions robotiques comme le rover Perseverance, les hélicoptères pourraient repérer le terrain martien et aider à planifier les itinéraires de conduite. Avec cette même vue aérienne, les giravions pourraient également être utilisés pour étudier la géologie de la planète sous un angle différent, et ils pourraient même aider les astronautes à explorer Mars un jour, a déclaré la NASA.

« Cette ingéniosité d’hélicoptère sur Mars pourrait conduire à l’ouverture d’une toute nouvelle façon d’explorer l’espace » et de mener « des missions d’exploration dans la dimension aérienne », a déclaré Aung.

