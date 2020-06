Le premier film de Dave Franco – Creepy – / Film

Dave Franco fait ses débuts de réalisateur avec La location, un petit thriller effrayant sur deux couples qui obtiennent plus que ce qu’ils avaient négocié lors d’une escapade d’un week-end. Il y a un nouveau La location avant une bande-annonce complète arrivant ce jeudi, et il est annoncé que ArcLight Cinemas organisera un événement de drive-in d’une nuit seulement pour le film.

La location est prévu pour une sortie le 24 juillet, mais si vous êtes en Californie, vous aurez une chance de l’attraper un peu tôt. Parce que ArcLight Cinemas accueillera une pop-up d’une nuit seulement au cinéma Vineland Drive-In le 18 juin à 20 h 30, avec une séance de questions-réponses en direct avec le réalisateur Dave Franco. « Compte tenu du climat actuel, maintenant plus que jamais, ArcLight continue de croire en l’importance de la communauté et du pouvoir de la narration à travers le cinéma », a déclaré Vince Szwajkowski, directeur marketing d’ArcLight Cinemas. «Nous sommes ravis de pouvoir réunir les cinéphiles pour cette expérience spéciale.»

Arianna Bocco et Lisa Schwartz d’IFC Films ont ajouté: «IFC Films est fier de s’associer à l’équipe d’ArcLight pour présenter une projection spéciale de La location au Vineland Drive-In la semaine prochaine. Au cours des derniers mois, IFC Films s’est concentré sur la riche tradition cinématographique des ciné-parcs, qui offrent un espace sûr et unique pour profiter des films en ce moment. C’est une expérience tout à fait singulière de regarder des films avec un public sous les étoiles et nous ne pouvions pas penser à un film plus parfait que THE RENTAL pour célébrer l’histoire légendaire du Vineland Drive-In. «

Il convient de noter que cet événement d’une nuit ne sera pas vraiment bon marché:

Chaque forfait de 55 $ comprend l’entrée pour une voiture. Il n’y a pas de limite de passagers pour cet événement. Un maïs ArcLight Caramel signature et un pop-corn ordinaire seront également offerts. Le stand de concession de Vineland sera fermé pour cet événement; cependant, les cinéphiles sont invités à apporter leurs films préférés avec eux. Des protocoles de sécurité seront en place afin de protéger nos clients, nos employés et la communauté. Chaque voiture doit s’assurer qu’il y a un espace entre sa voiture et la suivante. Les invités seront invités à pratiquer la distance sociale en tout temps

Les billets peuvent être achetés ici.

Dans La location, tdeux couples en escapade au bord de l’océan se méfient que l’hôte de leur maison de location apparemment parfaite puisse les espionner. Avant longtemps, ce qui aurait dû être un week-end de fête se transforme en quelque chose de bien plus sinistre, alors que des secrets bien gardés sont dévoilés et que les quatre vieux amis viennent se voir sous un tout nouveau jour. » Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White, et Sheila Vand star, et en plus de certains théâtres, vous pouvez retrouver le film en VOD le 24 juillet.

