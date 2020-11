Le premier équipage de la Station spatiale internationale rappelle un lancement d’Halloween il y a 20 ans

La semaine prochaine, la Station spatiale internationale franchira une étape importante: 20 ans d’opérations en équipage continues – deux décennies au cours desquelles il y a toujours eu des humains dans l’espace. Cet héritage a commencé à l’Halloween en 2000, lorsque le premier équipage a décollé.

Le 31 octobre 2000 pour être exact, trois hommes sont montés à bord d’un vaisseau spatial Soyouz au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour l’expédition 1. D’autres équipages s’étaient rendus dans l’espace pour assembler la station spatiale, mais lorsque l’équipage de l’expédition 1 y est arrivé le 2 novembre. , L’astronaute de la NASA William Shepherd et les cosmonautes russes Sergei Krikalev et Yuri Gidzenko sont devenus le premier équipage officiel à vivre à bord de la station spatiale. Bien qu’une grande partie de leur mission de quatre mois ait été consacrée à préparer la station spatiale pour que de nombreux futurs équipages puissent vivre (un peu) confortablement, ils ont également effectué la première expérience scientifique sur l’ISS.

En prévision du 20e anniversaire de leur mission, Shepherd, Kirkalev et Gidzenko parlé avec la NASA de thei r mission historique. Les membres d’équipage actuels de l’Expédition 64, Sergey Ryzhikov, Kate Rubins et Sergey Kud-Sverchkov, se sont également entretenus avec la NASA, réfléchissant à l’anniversaire et aux 20 ans d’innovation depuis l’Expédition 1.

Travailler ensemble



Il peut sembler difficile pour l’Amérique et la Russie de travailler ensemble, après que les deux pays aient passé des décennies aux prises avec une course à l’espace. Et pourtant, l’astronaute américain et les cosmonautes russes ont travaillé ensemble de manière transparente. En fait, la NASA était catégorique sur le partenariat avec la Russie. « Cela s’est avéré être un excellent partenariat », a déclaré George Abbey, l’ancien directeur du Johnson Space Center.

Le cosmonaute Krikalev a rappelé que l’équipage avait des difficultés à s’entraîner, mais qu’aucun n’était dans leurs interactions en tant qu’amis. Au lieu de cela, en travaillant sur les difficultés de trouver le bon matériel de formation et les bonnes simulations (parce que personne n’avait jamais fait cela auparavant), les membres de l’équipage ont senti qu’ils avaient commencé à partager un seul cerveau.

Un jour, Shepherd a rencontré des développeurs de matériel et a posé quelques questions. Lorsque Krikalev est venu à la réunion un peu plus tard, il a répété les trois ou quatre mêmes questions. «Nous étions comme, oh mon dieu, ils partagent un cerveau maintenant, ces deux-là», a déclaré Ginger Kerrick, qui était l’instructeur d’intégration de la formation russe pour Expedition 1.

Apprendre les uns des autres

L’équipage de l’Expédition 1 avec des fruits flottants dans le module de service Zvezda de la Station spatiale internationale en 2000. Sur la photo, de gauche à droite, le cosmonaute Yuri P. Gidzenko, commandant Soyouz; l’astronaute William M. Shepherd, commandant de mission; et le cosmonaute Sergei K. Krikalev, ingénieur de vol. (Crédit d’image: NASA)

Comme le sait quiconque a tenté de franchir la barrière de la langue, il est difficile d’essayer de communiquer avec quelqu’un qui ne parle pas votre langue ou qui ne la parle pas bien. Et pourtant, il était essentiel que les membres de l’équipage puissent non seulement se parler, mais aussi se comprendre vraiment. Bien que Shepherd s’attendait initialement à ce qu’ils parlent tous anglais, comme les États-Unis avaient convenu avec d’autres partenaires que l’anglais serait la langue standard sur la station spatiale, il s’est rapidement rendu compte que cela n’allait pas fonctionner.

« L’élément clé pour faire fonctionner une station spatiale était de comprendre pourquoi les Russes abordaient les problèmes d’une certaine manière », a-t-il déclaré. « Et la seule méthode par laquelle nous allions vraiment y parvenir était de pouvoir parler à tous ces gens. en russe. »

En fin de compte, les trois hommes parlaient un mélange de russe et d’anglais et se sont appuyés sur des diagrammes très clairs et des dessins schématiques des systèmes importants de l’ISS, tels que le système de purification de l’air. De nombreux diagrammes créés pour simplifier la communication sont encore utilisés sur la station spatiale aujourd’hui.

Cependant, plus que simplement apprendre à communiquer, l’équipage de l’Expédition 1 a dû apprendre à penser de la même manière. En ce qui concerne la formation, les États-Unis étaient derrière la Russie en termes de connaissances théoriques du système. «Ils se reposaient moins sur les diagrammes et la documentation parce que les personnes qui enseignaient dans les classes étaient des experts et connaissaient ces informations de fond en comble», a déclaré Kerrick. «Alors que du côté américain, nous étions tous en train de démarrer et donc nous développions des matériaux, et nous n’avions pas l’expertise.»

Lors de la formation pour la mission, la partie américaine a appris à passer de longues périodes dans l’espace des Russes, qui vivaient et travaillaient à bord de leur station spatiale Mir depuis 1986. Bien que la Russie ait vécu des décennies aux États-Unis en termes d’expérience sur une orbite basse station spatiale, la partie russe du groupe Expedition 1 avait aussi quelque chose à apprendre. «Nous avons appris que nous pouvions utiliser davantage de leçons générées par ordinateur ou simuler des simulateurs», a déclaré Krikalev. «Avant cela, les ordinateurs n’étaient pas aussi disponibles et nous devions avoir tous ces schémas en tête.»

Finalement, l’équipe de l’ISS a créé un système mixte de formation. Parce qu’ils ne savaient pas de quelles informations ils auraient besoin, ils ont dû se préparer à l’excès, a déclaré Krikalev. Maintenant, il remarque que les équipages des stations spatiales ne peuvent apprendre que ce dont ils ont besoin, mais à ce moment-là, ils devaient en apprendre autant que possible.

Journée de lancement

Kerrick, qui a passé quatre ans à voyager et à former les trois membres d’équipage, se souvient très bien du jour du lancement. C’était un jour brumeux, a-t-elle dit, et dès que les trois hommes ont monté les escaliers du lanceur et ont fermé la trappe derrière eux, elle a commencé à hyperventiler. «Je savais qu’ils allaient être en sécurité, mais quelque chose en moi disait que ma famille partait sur une fusée. Nous étions une famille de quatre personnes et trois d’entre eux allaient dans l’espace », a-t-elle déclaré.

L’un des responsables militaires russes lors du lancement a remarqué son stress et l’a entourée d’un bras pour la guider à travers la foule afin de la voir de plus près. Alors qu’il séparait la foule, il a déclaré en russe «c’est la mère de l’équipage».

Bien sûr, l’équipage a fini par être en sécurité. Krikalev, qui avait déjà été à bord de la station spatiale russe Mir, s’est senti familier lorsqu’ils sont entrés pour la première fois dans l’ISS. La plus grande différence était que c’était propre, ayant encore été habité.

La première chose que l’équipage a dû faire, après avoir traversé la trappe (qui a pris quelques minutes grâce à leurs bras et jambes piquants, a déclaré Gidzenko), était de rechercher des connecteurs qui leur permettraient d’allumer les lumières et de régler le système de communication qui leur permettrait de parler à leur équipe sur Terre.

« Nous avons allumé la lumière. Nous avons eu de l’eau chaude. Nous avons activé les toilettes. Et je me souviens que Shep a dit: » Maintenant, nous pouvons vivre. Nous avons de la lumière, nous avons de l’eau chaude et nous avons des toilettes « , a déclaré Gidzenko.

Difficultés techniques

La mission principale de l’Expédition 1 au cours de ses quatre mois sur la station spatiale était de la préparer pour les expéditions 2, 3 et suivantes. Ils ont dû le rendre habitable, ce qui a posé certains défis.

«Je ne pense pas que vous puissiez dire que nous avons eu une journée moyenne, du moins pas trop», a déclaré Shepherd.

Une difficulté est survenue avant même qu’ils ne décollent. Houston avait de nombreux simulateurs pour la navette, dans lesquels les équipages ont passé des centaines d’heures pendant leur entraînement. « Et bien souvent, nous étions assis en attendant que les ordinateurs montent, parce que la carte SIM était tombée en panne », a déclaré Shepherd. Il faudrait 30 à 40 minutes pour redémarrer les ordinateurs et tout redémarrer.

Environ 10 jours après leur arrivée à la station spatiale, ils ont rencontré un défi majeur (mais magnifiquement géré). Leur premier cargo était censé accoster automatiquement, mais lorsqu’il est arrivé à moins de 100 mètres de la station, il a commencé à vaciller. Avant longtemps, l’oscillation était si grande qu’elle a commencé à être dangereuse, a déclaré Krikalev. L’équipe est passée au contrôle manuel et a été en mesure de le guider soigneusement vers le quai.

Une autre difficulté, étant donné que la gestion d’une station spatiale internationale était nouvelle, était la communication. Au début, les deux centres de contrôle envoyaient parfois à l’équipage des ordres contradictoires, a déclaré Shepherd. « Parfois, nous recevions des ordres de marche contradictoires, des choses que Houston a dites et ensuite le centre de contrôle de Moscou a changé plus tard », a-t-il déclaré.

Un jour, il a été tellement frustré qu’il a écouté la radio, que les deux centres de contrôle pouvaient entendre, et a dit: « Écoutez, nous sommes la Station spatiale internationale, vous devez coordonner un plan et nous le donner. » Cela, dit-il, était son plus beau jour dans l’espace.

Regard vers le futur

L’expédition 1 a préparé l’ISS pour les équipages à venir et, en regardant en arrière, l’équipage actuel de la station spatiale prévoit de célébrer 20 ans d’habitation continue avec un dîner un peu comme les repas que Shepherd, Krikalev et Gidzenko ont aimé partager ensemble et un long regard sur Terre.

« Je pense que l’hommage le plus approprié est pour nous trois d’aller simplement prendre une belle longue vue sur la cupule, de regarder la belle Terre et d’apprécier cette incroyable station spatiale », a déclaré l’astronaute de la NASA Kate Rubins.

Le cosmonaute russe Sergey Ryzhikov est intervenu pour dire qu’ils penseraient également au premier équipage de la station spatiale. Ils avaient récemment trouvé une note de l’équipage de l’expédition 1 concernant l’installation de l’équipement. A travers 20 ans et 64 missions, le premier équipage a encore son contact avec l’ISS.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé sur la station spatiale au cours des deux décennies écoulées depuis que le premier équipage y a vécu. Maintenant, l’ISS est un laboratoire phénoménal. Des équipements tels que des microscopes haut de gamme et un laboratoire d’atomes permettent des expériences en biologie, physique, chimie et autres domaines qui nous en apprendront davantage sur les vols spatiaux de longue durée, dans le but de voyager plus loin dans l’univers.

Bien que la station spatiale ait connu 20 ans d’usure et ait dû remplacer des éléments tels que les toilettes qui ont récemment été envoyées dans l’espace, les vêtements résistants et la structure résistent. La NASA a certifié la plupart du matériel de la station spatiale jusqu’en 2028, a déclaré Rubins. La station spatiale russe Mir a duré 15 ans, mais avec les progrès de la technologie et une meilleure connaissance de la vie dans l’espace, les astronautes à bord de l’ISS pensent qu’elle existera pendant des années et des années à venir.

Dans un futur récent, les capacités de la station spatiale seront testées lorsque Crew-1 rejoindra Expedition 64. En novembre, trois astronautes de la NASA et un astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) rejoindront Rubins, Ryzhikov et le cosmonaute russe Sergey Kud-Sverchkov. Cela marquera non seulement la première fois que l’ISS hébergera sept personnes, mais aussi la première fois que des astronautes atteindront la station spatiale via un vaisseau spatial commercial, à bord du SpaceX Crew Dragon.

Vingt ans après l’arrivée du premier équipage, l’ISS et les agences spatiales qui la dirigent continuent de marquer l’histoire.

