Le premier épisode complet de «  Bachelorette  » de Tayshia Adams augmente de 23% par rapport à la première de la saison de Clare Crawley

La série de rencontres ABC était l’émission la mieux notée de mardi et a conduit le réseau à une victoire facile aux heures de grande écoute

Hier soir, «The Bachelorette» a obtenu une cote de 1,6 parmi les adultes de 18 à 49 ans et 5,1 millions de téléspectateurs au total. C’est en hausse par rapport à la note de 1,3 et à 4,8 millions de téléspectateurs que Clare Crawley a obtenue lorsqu’elle a lancé la saison le 13 octobre. « This Is Us », et a réussi à dépasser les deux émissions dans la démo clé.

Crawley a fait sa sortie prématurée de «The Bachelorette» dans un épisode spécial jeudi dernier, dans lequel elle s’est fiancée au prétendant Dale. À la fin de la tranche, Adams est entré pour reprendre la série de rencontres ABC pour le reste de cette saison, mais nous n’avons pas vraiment pu la voir en action jusqu’à l’épisode de la nuit.

ABC a été le premier en termes d’audience avec une note de 1,2 / 7 part dans le groupe démographique convoité par les annonceurs 18-49 et le deuxième dans le nombre total de téléspectateurs avec une moyenne de 4,1 millions, selon les chiffres préliminaires. De 20h à 22h, «The Bachelorette» a obtenu la cote de 1,6 et 5,1 millions de téléspectateurs susmentionnée, plus une action de 9. À 10 ans, «Country Strong 2020: Compte à rebours pour les CMA Awards» s’est installé pour 0,4 / 3 et 2,2 millions de téléspectateurs.

NBC était deuxième en termes d’audience avec 0,9 / 6 et premier en téléspectateurs avec 6 millions de téléspectateurs. « The Voice » à 8 a obtenu un 1,1 / 5 et 7,4 millions de téléspectateurs. À 9 ans, «This Is Us» a gagné 1,3 / 7 et 6,7 millions de téléspectateurs. «Transplant» à 10 a reçu 0,5 / 3 et 3,9 millions de téléspectateurs.

CBS était troisième en termes d’audience avec un 0,4 / 2 et en téléspectateurs avec 4 millions.

Fox, Univision et Telemundo sont à égalité au quatrième rang des classements, chacun avec un 0,3 / 2. Fox a terminé quatrième avec 1,163 million de téléspectateurs, Univision cinquième avec 1,156 million et Telemundo sixième avec 944 000.

La CW était septième en termes d’audience avec un 0,1 / 1 et en téléspectateurs totaux avec 561 000.

