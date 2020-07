Le premier démontage du OnePlus Nord confirme la taille de la batterie, montre qu’elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur

Cette étude de cas en marketing viral direct appelée OnePlus s’est associée à Zack de la renommée de JerryRig, ainsi que le fabricant de skin dbrand, pour nous fournir le premier plan rapproché de la prochaine Les entrailles du téléphone OnePlus Nord.

Eh bien, en quelque sorte, car c’est une peau de marque sur le dessus qui est probablement une photo imprimée de ce qui est à l’intérieur, et que nous avons déjà vu fuir, mais la batterie bleue laisse entendre qu’un démontage réel peut trouver des différences entre cette peau et la vraie intérieur du Nord.

Pourtant, tout comme Apple est réputé pour concevoir un intérieur d’appareil soigneusement organisé, OnePlus a peut-être décidé que c’était la voie à suivre également, et est si fier de sa création qu’il montre les entrailles au monde.

Ce que nous pouvons voir, cependant, c’est la capacité de la batterie de 4115 mAh qui coïncide avec celle que Even Blass de @evleaks a fait valoir il n’y a pas longtemps. La technologie 30W Warp Charge sera également à bord, pour une fissure complète avec une autonomie décente et un combo de charge rapide pour le OnePlus Nord abordable. La société n’a pas fait de produits abordables depuis un certain temps, alors nous sommes ravis que cette chose puisse voir le jour aux États-Unis à un moment donné.