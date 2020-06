Le premier benchmark révèle des spécifications de Samsung Galaxy Tab S7 + 5G bonnes mais pas géniales

Rendu de fuite du plus petit Samsung Galaxy Tab S7

Alors que les premières histoires sur les prochaines tablettes Android haut de gamme de Samsung étaient certainement encourageantes, appelant à deux énormes variantes de Galaxy Tab S7 avec convenablement grande capacité de batterie en remorque et support 5G optionnel pour les marchés occidentaux, les rendus récemment divulgués du modèle légèrement plus petit ne nous ont pas impressionnés.

Ce n’est pas que le Tab S7 de 11 pouces soit moche. Loin de là, en fait, car il y a encore très peu d’ardoises Android capables de combiner une telle qualité de construction premium avec un profil incroyablement mince sans faire de compromis importants sur la durée de vie de la batterie. Mais il manque tout simplement quelque chose. Quelque chose à suggérer Samsung prend enfin au sérieux IPads leaders d’Apple.

Malheureusement, nous ne sommes pas trop impressionnés par le premier benchmark de pré-sortie du Galaxy Tab S7 + de taille jumbo. Même si cela était censé être un monstre absolu de 12,4 pouces, la base de données Geekbench contient un nouveau fichier daté du 13 juin avec seulement 6 concerts (5.42 accessible à l’utilisateur) répertoriés dans la section mémoire.

Encore une fois, ce n’est pas un nombre de RAM intrinsèquement mauvais, mais ce n’est en aucun cas quelque chose de spécial. Et oui, l’année dernière L’onglet S6 est disponible en configurations de mémoire de 6 et 8 Go, ce qui pourrait être le cas cette fois-ci également, mais ce qui est vraiment décevant, c’est que la variante SM-T976B répertoriée ici est presque certainement celle équipée d’une connectivité 5G.

En effet, le numéro de modèle est clairement lié à la désignation SM-T866 du édition limitée compatible 5G de la Galaxy Tab S6, contrairement aux étiquettes SM-T860 et SM-T865 des versions Wi-Fi uniquement et 4G LTE. La Galaxy Tab S6 5G, en passant, contient 6 Go de RAM en combinaison avec 128 Go d’espace de stockage interne, mais nous attendions certainement plus de la Galaxy Tab S7 + 5G.

Du côté brillant (bien que loin d’être surprenant), Geekbench semble également révéler que le Tab S7 Plus équipé de la 5G viendra avec un processeur Snapdragon 865 à la pointe de la technologie tout en exécutant déjà Android 10 du côté logiciel des choses dans son formulaire prototype pré-version. Ledit prototype, cependant, doit être assez avancé, obtenant d’excellents résultats de performances mono et multicœur.