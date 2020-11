Le premier béguin d’Anya Taylor-Joy était Peter Pan

2020-11-07 07:00:04

La star de «The Queen’s Gambit», Anya Taylor-Joy, admet que son premier béguin pour le cinéma était la version cartoon de Peter Pan.

Le premier coup de cœur pour Anya Taylor-Joy était la version animée de Peter Pan.

La star de 24 ans a admis qu’elle était tombée amoureuse du personnage titulaire de l’adaptation de Disney en 1953 de la pièce de JM Barrie sur le garçon qui ne grandirait pas et ses aventures dans Never Land, et elle a même comparé sa coiffure à son personnage Beth Harmon dans Le «Gambit de la reine» de Netflix.

Interrogée sur son premier béguin pour le cinéma ou la télévision, elle a déclaré à Collider: «La version cartoon de Peter Pan – qui a en fait les cheveux de Beth.

« Je n’y avais pas pensé, mais ils ont la même couleur de cheveux et la même coupe … Je l’aimais. C’est toujours le cas. »

La mini-série suit la vie d’un prodige d’échecs orphelin de huit à 22 ans alors qu’elle s’efforce de devenir la plus grande joueuse du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance.

Anya s’est jetée dans le rôle et a dû changer son approche du travail après avoir pu auparavant se séparer d’un personnage.

Elle a expliqué: «Je pense qu’avant cette expérience, j’étais semi-sauvée parce que ma façon de travailler n’était pas« normale ».

«J’ai fait un film, j’ai sauté dans un autre film, j’ai sauté dans un autre film, j’ai sauté dans un autre film – j’ai donc dû libérer le personnage pour pouvoir incarner le nouveau.

« Alors ça m’est arraché d’une certaine manière. Mais pour Beth, je savais, 2019 – pour la première fois de ma vie, je savais que j’allais faire ‘Emma’, j’allais avoir un jour de congé, j’étais va faire « Last Night In Soho », et avoir un jour de congé, puis jouer à Beth.

«J’ai senti Beth si intensément immédiatement que je me suis dit, OK, une année d’exercice pour aller, ‘Attendez votre tour, madame. Je viendrai vous jouer et ramasser tout ce que vous devez traverser, mais je dois être ces les autres d’abord. »

Elle a admis que la série était une expérience émouvante, qui l’a laissée en larmes alors qu’elle faisait ses adieux au personnage à la fin du tournage.

Elle a déclaré: « La seconde où j’ai marché sur le plateau, je me suis dit » OK, il n’y a pas de séparation ici « . Je dois juste me présenter et essentiellement respirer et être en vie parce que je peux sentir cette personne si intensément.

«À la fin, j’ai pleuré des yeux mais j’étais aussi prêt, si cela a du sens.

Mots clés: Anya Taylor-Joy de retour à l’alimentation