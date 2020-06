Le premier aperçu du compteur de cartes – / Film

Le compteur de cartes, le dernier film du réalisateur Paul Schrader, a dû arrêter la production du coronavirus. Mais le film serait à 90% réalisé, et Schrader prévoit de filmer le reste lorsque la production reprendra en juillet. En plus de ces nouvelles vient un Compteur de cartes premier regard qui révèle l’étoile Oscar Isaac, semblant convenablement tendu tout en tenant un pistolet.

Ci-dessus, vous pouvez voir le premier regard officiel sur Oscar Isaac dans Le compteur de cartes, Suivi de Paul Schrader Première réforme. Le film était en production mais a été arrêté en raison du coronavirus, et il a été révélé plus tard qu’un acteur a été testé positif pour COVID-19. Maintenant, Schrader et la société se préparent à reprendre le travail en juillet, avec un rapport Deadline: «La production mettra en œuvre des mesures préventives contre les coronavirus pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes sur le plateau, ainsi que les scènes de foule plus importantes et les scènes impliquant une intimité entre les acteurs. sont déjà dans la boîte, donc nous espérons que la navigation se fera sans heurts. »

Comme l’ajout de Deadline, Le compteur de cartes était à seulement cinq jours de l’emballage quand il a dû fermer, donc il n’y aura pas beaucoup plus à filmer. En plus d’Isaac, le film présenteTiffany Haddish, Tye Sheridan, et Willem Dafoe. Schrader a également écrit le scénario et le collaborateur de Schrader, Martin Scorsese, est parfois producteur exécutif. Voici Le compteur de cartes synopsis:

Tell (Isaac) veut juste jouer aux cartes. Son existence spartiate sur la piste du casino est brisée lorsqu’il est approché par Cirk (Sheridan), un jeune homme vulnérable et en colère cherchant de l’aide pour exécuter son plan de vengeance contre un colonel militaire (Dafoe). Tell voit une chance de rachat grâce à sa relation avec Cirk. Bénéficiant du soutien du mystérieux financier La Linda (Haddish), Tell emmène Cirk avec lui sur la route, allant de casino en casino jusqu’à ce que le trio improbable se fixe pour objectif de gagner un tournoi des World Series of poker. Mais garder Cirk sur la ligne droite et étroite s’avère impossible, entraînant Tell dans les ténèbres de son passé.

Schrader est une légende dans le monde du cinéma, donc je n’ai probablement pas besoin de vous vendre sur ses bonafides. Mais après Première réforme, il est clair que même en vieillissant, Schrader a toujours la capacité de livrer la marchandise. Il n’y a pas de date de sortie pour Le compteur de cartes set encore, mais pour l’instant, vous pouvez regarder une discussion d’une heure entre Isaac et Schrader sur le film ici.

