Le portable Fitbit Charge 4 riche en fonctionnalités est en vente à un prix irrésistible

Fitbit a été très occupé en prévision d’une prise de contrôle majeure qui pourrait ou non être finalisée bientôt, publiant récemment sans doute sa meilleure montre intelligente de tous les temps aux côtés d’une nouvelle version raffinée de la Versa légèrement plus humble et d’un tracker d’activité Inspire 2 à très faible coût.

Le vétéran de l’industrie du portable a également déployé l’édition la plus avancée à ce jour de l’appareil Charge populaire fou en avril, le tarifant à 150 $ et plus. Mais avec le Samsung Galaxy Fit 2 atteignant normalement un maigre 60 $ et descendant récemment à aussi peu que 50 dollars, Fitbit a dû faire quelque chose pour augmenter encore l’attrait des vacances du Charge 4.

Bien que le Black Friday soit encore techniquement dans quelques semaines, nous sommes presque sûrs qu’il ne sert à rien d’attendre une meilleure offre que celle actuellement disponible sur Amazon, ainsi que le site Web officiel américain du fabricant et d’autres grands détaillants comme Best Buy.

En effet, le Fitbit Charge 4 est déjà réduit de 50 $ dans votre choix de couleurs noir, bois de rose et bleu tempête / noir. Cela équivaut à une réduction de prix massive de 33%, ce qui n’est certainement pas une raison d’éternuer lorsque l’on considère la longue liste des fonctionnalités de ce tracker de fitness. Nous parlons de tout, de la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au suivi approfondi du sommeil, en passant par la combustion des calories toute la journée, les séances de respiration guidées, le suivi de la santé féminine, le contrôle Spotify sur votre poignet, les paiements alimentés par NFC, et oui, intégré Connectivité GPS pour la surveillance du rythme et de la distance en temps réel.

L’appareil entièrement résistant à la baignade arbore également un écran OLED rétro-éclairé respectable capable d’afficher toutes les notifications de smartphone importantes, tout en pouvant durer jusqu’à sept jours avec une seule charge de batterie. Certes, le Galaxy Fit 2 susmentionné peut garder les lumières allumées pendant un maximum de 15 jours (!!!) entre les charges, mais c’est sans puce GPS et quelques autres capteurs présents sur le Fitbit Charge 4.

Le Garmin Vivosmart 4, sorti en 2018, n’a pas non plus de connexion GPS autonome à un prix réduit de 100 $ pour le moment, donc si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose comme la Samsung Galaxy Watch Active, vous devriez certainement acheter le Fitbit Charge 4 à ce rabais avantageux. pendant que vous pouvez.