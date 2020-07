Le podcast officiel The Last of Us tourne son attention vers The Last of Us 2

Depuis plusieurs semaines, le podcast officiel The Last of Us se concentre sur le jeu original. Neil Druckmann, Troy Baker et d’autres acteurs clés ont été amenés pour discuter et disséquer la première aventure, et cela vaut la peine d’écouter ces conversations. Cependant, avec le dernier épisode du podcast, les projecteurs sont désormais braqués sur The Last of Us: Part II.

Une fois de plus animé par Christian Spicer, l’épisode le plus récent jette un coup d’œil dans les coulisses sur la façon dont le jeu a été créé. De nombreux développeurs de Naughty Dog sont amenés à avoir leur mot à dire sur le jeu, y compris le co-scénariste Halley Gross et les co-réalisateurs Anthony Newman et Kurt Margenau, entre autres. Il pénètre dans un territoire spoiler, alors écoutez à vos risques et périls.

Le podcast est disponible sur les principaux services comme Spotify et Apple Podcasts. Avez-vous été à l’écoute? Mettez-le en arrière-plan dans la section des commentaires ci-dessous.