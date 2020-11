Le plus proche Sean Connery est venu jouer à Sherlock Holmes

Réalisé par Jean-Jacques Annaud (Quête du feu) et mettant en vedette une distribution internationale qui comprenait également William Hickey (Rêveur), Ron Perlman (Hellboy) et d’autres, Le nom de la rose était et est une histoire et un film vraiment uniques: c’est une histoire policière qui se déroule dans un monastère médiéval, avec un personnage principal inspiré à la fois par Sherlock Holmes (le «Baskerville» est un clin d’œil à Doyle Le Chien des Baskerville) et le philosophe et théologien franciscain du XIVe siècle, William of Ockham.

Tournant en Italie et en Allemagne, Annaud aurait été obsédé par la correction des détails d’époque, jusqu’aux manuscrits enluminés qui font partie intégrante de l’intrigue. Le film ne ressemble certainement à aucune histoire policière que l’on aurait pu voir auparavant: l’abbaye est un lieu interdit, humide et oppressant, tandis que les moines presque à un homme semblent malsains, décrépits ou dérangés. Cela ressemble aux années 1300. Des meurtres, des tortures et – de toutes choses – une scène de sexe explicite font tous partie de la procédure.

Pourtant en même temps, Le nom de la rose est un travail dense – presque trop dense à certains endroits – qui présente des labyrinthes à la fois littéraux et métaphoriques ainsi que de riches conversations thématiques sur la nature de l’amour, l’existence de Dieu, le pouvoir du rire et, finalement, si la connaissance est dangereuse et devrait être réprimé de peur que cela n’affaiblisse la foi dans le Tout-Puissant.

Le film était le dernier de ce que l’on pourrait appeler les «années dans la nature» de Connery, avant son tour oscarisé en 1987. Les Incorruptibles le remettre sur la liste A d’Hollywood. Après sa dernière apparition officielle en tant que Bond en 1971 Les diamants sont éternels, l’acteur écossais s’est lancé dans une série de 15 ans de 20 films mettant en vedette à la fois des succès et des ratés. Parmi ses films de cette période figuraient le drame policier bien considéré L’offense (1972), l’épopée de science-fiction délirante en boucle Zardoz (1974), le film de guerre du désert Le vent et le lion (1975), l’aventure L’homme qui voulait être roi (1975), le spatial Haut midi réinventer Outreterre (1981), un retour d’obligations non officiel dans Ne jamais dire jamais (1983) et le classique culte fantastique Highlander (1986).

Il est cependant prudent de dire que la carrière de Connery tout au long de cette période n’a pas atteint les mêmes sommets de succès que pendant ses années en tant que Bond. Columbia Pictures a même retiré son soutien de Le nom de la rose parce que le studio ne pensait pas que l’acteur était un tirage au sort à ce moment-là, et Annaud n’aurait apparemment pas voulu au début embaucher James Bond pour jouer le William plus intellectuellement et philosophique.

Partager : Tweet