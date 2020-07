Le plus dur Quiz Quotes Quiz Park sur Internet!

Diffusé pour la première fois en 1997, South Park a duré 23 saisons et est toujours un favori des fans. Concentrez-vous sur les résidents du South Park titulaire, alors qu’ils partent à l’aventure dans leur vie quotidienne. Destinée à un public plus âgé, cette animation d’humour noir fait la satire des événements du monde qui nous entoure. Principalement après les élèves de quatrième année, Eric Cartman, Kyle Broflovski, Stan Marsh et Kenny McCormick, South Park est un régal pour tous ceux qui aiment la comédie satirique sombre.

Alors que South Park n’a pas connu un bon départ avec la critique, avec 307 épisodes et une 24e saison prévue à la fin de l’année, South Park est toujours aussi solide. Que ce soit à cause de sa comédie actuelle qui le rend si rafraîchissant, ou de sa distribution de personnages hors du mur, South Park ne semble pas aller nulle part de sitôt.

Plein de citations mémorables, South Park est l’un des spectacles de comédie les plus drôles. Mais vous souvenez-vous qui a dit toutes ces citations de South Park dans le quiz de citations de South Park le plus dur sur Internet!

