Le PlayStation Store affirme que Dragon Quest XI S est multiplateforme entre PS4 et Vita, probablement une erreur

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition arrive sur PlayStation 4. Initialement disponible uniquement sur le Switch, cette version du JRPG comprend toutes sortes d’améliorations et du contenu supplémentaire qui manquait à la version originale. Les fans de PS4 pourront enfin faire l’expérience de cette itération améliorée en décembre, et vous pouvez la précommander maintenant sur le PlayStation Store.

Mais il y a quelque chose d’étrange dans la fiche Play Store. Sur les PS Store du Royaume-Uni et d’Amérique du Nord, la page de précommande du jeu présente un curieux symbole en bas à droite de l’écran. Il affirme que le jeu est multiplateforme entre PS4 et PS Vita.

Remote Play, bien sûr, mais multiplateforme avec Vita? Nous en doutons, d’une manière ou d’une autre.

C’est presque certainement une erreur; nous doutons fortement qu’il y ait un port Vita de Dragon Quest XI. Nous avons néanmoins contacté Square Enix pour obtenir des éclaircissements, et nous mettrons à jour cette histoire une fois que nous aurons répondu. Encore une fois, cependant, ce n’est probablement qu’une erreur.

Êtes-vous impatient de jouer à l’édition définitive de Dragon Quest XI sur PS4? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.