Le plan en 10 points de Boris Johnson ne mettra pas le Royaume-Uni sur la voie d’une émission nette de carbone zéro, selon les experts

Le plan en 10 points de Boris Johnson pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni ne les réduira pas assez rapidement pour atteindre son objectif, ont affirmé des experts et des politiciens.Les ministres savent depuis des années que les progrès du Royaume-Uni en matière de réduction du carbone ralentissent et que de nouvelles politiques seraient nécessaires. Mais les projets de Boris Johnson de déployer le chauffage à l’hydrogène, les technologies de captage du carbone, l’isolation des maisons et les véhicules électriques ne permettront que de réduire à moitié l’écart des émissions entre la trajectoire actuelle du Royaume-Uni et ses objectifs d’émissions. Le gouvernement affirme que la nouvelle stratégie réduira 180 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt CO2 e) des émissions du Royaume-Uni entre 2023 et 2032, ce qui équivaut à retirer toutes les voitures d’aujourd’hui de la route pendant environ deux ans. 331 Mt CO2e d’économies d’émissions sont nécessaires pour mettre le Royaume-Uni sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques intermédiaires aux mêmes dates. Il en faudrait encore plus pour mettre le Royaume-Uni sur la bonne voie pour atteindre zéro émission nette, car ces objectifs intermédiaires ont été fixés avant que le Royaume-Uni n’adopte son objectif d’émissions nettes nulles. déficit. Bien que le gouvernement ait mis en place les «éléments constitutifs» des futures économies d’émissions grâce à ce plan, il ne réduira pas les émissions assez rapidement à court terme, a-t-il déclaré, car cela compte, car les économies d’émissions «reportées» jusqu’aux années 2030 et 2040 signifie plus de pollution globale pénètre dans l’atmosphère. «C’est définitivement un problème si nous ne rencontrons pas ces [targets]», A-t-il dit à i. «La voie que nous empruntons pour atteindre le zéro net importe vraiment.» La stratégie promettait davantage de développement de l’énergie verte, de l’hydrogène et du captage du carbone (Photo: Dan Kitwood / Getty) Les partis de l’opposition ont critiqué le plan pour ne pas aller assez loin, en particulier pour n’engager que 3 milliards de livres sterling de nouvelles dépenses. «Seule une fraction du financement annoncé aujourd’hui est nouvelle», a déclaré Ed Miliband, secrétaire à la stratégie commerciale, énergétique et industrielle de l’ombre du Labour. «Nous n’avons pas besoin de pots de financement réaménagés et de promesses renouvelées, mais d’un plan ambitieux qui répond à l’ampleur de la tâche à laquelle nous sommes confrontés et, de manière cruciale, crée des emplois maintenant.» Le Premier ministre devra faire face à des pressions continues pour réduire les émissions avant un Sommet sur le climat l’année prochaine (Photo: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media / Getty) Plus d’action en cours Le gouvernement insiste sur le fait que le plan en 10 points n’est qu’une partie de son programme de décarbonisation et a promis une stratégie zéro net complète l’année prochaine. Les ministres préparent également un livre blanc sur l’énergie, un plan de décarbonation des transports, un plan pour l’hydrogène et une stratégie pour la nature parmi d’autres propositions politiques, qui se révéleront tous cruciaux pour tracer la trajectoire du net zéro au Royaume-Uni. i le plan en 10 points doit être le coup de feu sur l’action gouvernementale supplémentaire si le Royaume-Uni veut atteindre ses objectifs d’émissions. «Il y a quelques bonnes étapes. «Est-ce complet? Non, est-ce suffisant? Non. » Chris Stark, directeur général du Comité sur le changement climatique, a décrit le document comme un «énoncé de vision» qui «recalibrera considérablement les ambitions politiques et industrielles». Mais il a souligné que le gouvernement devrait établir un plan clair pour réduire davantage les émissions dans les mois à venir.

