Le plan d’émissions nettes zéro carbone de Boris Johnson est le début d’un réel changement dans l’économie britannique

Le plan de Boris Johnson regorge des mots à la mode préférés du Premier ministre. Il promet de «mettre à niveau» le pays avec des «emplois verts hautement qualifiés», de développer des technologies «de pointe» et de «revitaliser» le cœur du Royaume-Uni. Mais au-delà de la rhétorique audacieuse, quel sera l’impact des projets du premier ministre sur la vie quotidienne? Le i newsletter dernières nouvelles et analysesDans la maisonLe chauffage domestique est sur le point de changer radicalement. Le Premier ministre a promis de créer une ville à hydrogène d’ici la fin de la décennie qui verra des dizaines de milliers de foyers chauffer et cuisiner à l’hydrogène pur, qui ne produit pas de pollution lorsqu’il est brûlé. Si les premiers essais réussissent, attendez-vous à devoir acheter une chaudière «prête pour l’hydrogène» avant trop longtemps. Si vous n’êtes pas sur le réseau de gaz, les pompes à chaleur se dirigent vers vous. Il y a aussi plus d’argent pour l’efficacité énergétique, avec 1 milliard de livres supplémentaires et une année supplémentaire ajoutés au programme actuel de Green Homes Grant. Mais on craint de plus en plus que le programme phare de la chancelière trébuche face à une paperasserie onéreuse et à une pénurie de fournisseurs accrédités. Les ministres devront résoudre ces problèmes de démarrage rapidement pour éviter que la subvention pour les maisons vertes ne devienne une politique ratée de 3 milliards de livres sterling. À quoi ressemblera un Royaume-Uni à zéro émission nette? (Photo: Dan Kitwood / Getty) Sur la routeTransport fait également l’objet d’une refonte. Les responsables de l’essence peuvent ne pas aimer l’interdiction de 2030 sur les ventes de voitures neuves à essence et diesel, mais cette décision forcera davantage de voitures électriques sur le marché, ce qui réduira considérablement leur prix. Mais le prix d’un billet d’avion pourrait bien augmenter. Boris Johnson souhaite que le Royaume-Uni soit parmi les premiers à effectuer un vol transatlantique à zéro émission d’ici 2025. Cela signifie que l’industrie investit massivement dans de nouvelles technologies comme les avions à batterie et les carburants verts, et une industrie aérienne battue par Covid cherchera à récupérer ces Le financement, comme toujours, sera un problème. À première vue, les promesses d’investissements verts de 12 milliards de livres sterling semblent impressionnantes. Mais considérez le fait que l’Allemagne a promis (40 milliards d’euros) 35,8 milliards de livres sterling d’investissements verts post-Covid, et que la France a promis 30 milliards d’euros (26,8 milliards de livres sterling), et l’offre du Royaume-Uni commence à paraître plus prudente. La réalisation de la grande vision du premier ministre d’une économie nette zéro prospère coûtera beaucoup plus cher que ce qui est promis aujourd’hui. Tout cela ne viendra pas des coffres de l’industrie. Après des mois de retard, le premier ministre a finalement donné une partie de l’orientation politique réclamée par les industries vertes. Mais il n’est pas encore clair de parvenir à zéro émission nette.

