Le plan de justice sociale et d’égalité de Comcast engagera 100 millions de dollars – / Film

Hollywood se bat depuis des années pour améliorer ses efforts en matière de diversité, de petits pas en avant ayant été accomplis depuis les manifestations de Ferguson en 2014 et #OscarsSoWhite. Mais avec les manifestations de Black Lives Matter qui balayent la nation – et le monde – il est clair que les progrès sont encore minuscules. Comcast se mobilise pour tenter de remédier à cela avec un plan de 100 millions de dollars pour lutter contre «l’injustice et l’inégalité contre toute race, origine ethnique, identité de genre, orientation sexuelle ou capacité».

Comcast engage 100 millions de dollars dans un plan triennal de lutte contre l’injustice et les inégalités sociales, dans une nouvelle initiative annoncée par le président-directeur général de Comcast Brian Roberts, selon The Hollywood Reporter. L’initiative démarre avec un engagement en espèces de 75 millions de dollars et 25 millions de dollars dans les médias.

L’annonce intervient dans le sillage du meurtre de George Floyd, qui a poussé Roberts à promettre que la société cherchait à jouer un «rôle constructif» dans le tumulte continu contre le racisme systémique dans l’industrie du divertissement.

« Dimanche dernier, je vous ai écrit pour vous exprimer mon indignation face aux actes de violence beaucoup trop familiers et fréquents contre la communauté noire, et pour reconnaître le racisme structurel qui alimente ces injustices », a écrit Roberts dans un article de blog lundi. Il a continué:

«J’ai parlé avec de nombreux employés – tout comme nos dirigeants de Comcast Cable, NBCUniversal et Sky – et nous avons commencé à nous mobiliser en tant qu’entreprise. Bien que nous reconnaissions que nous n’avons pas toutes les réponses, nous convenons qu’il est temps de commencer à mettre nos paroles en action réelle et durable. Nous savons que Comcast ne peut à lui seul résoudre ce problème complexe. Mais vous m’engagez à ce que notre entreprise essaie de jouer un rôle essentiel dans la conduite d’une réforme durable. »

Grâce à cette initiative, Comcast prévoit de s’associer à des organisations qui travaillent à éliminer l’injustice et les inégalités, et à leur accorder des subventions », notamment la National Urban League, la Equal Justice Initiative, la National Association for the Advancement of Coloured People et la NAACP Legal Defence. Fonds). L’entreprise promet également «d’accélérer nos efforts dans tous les domaines de la diversité et de l’inclusion», en mettant davantage l’accent sur l’embauche de personnes de couleur pour «mettre en valeur les voix noires et les histoires noires». Comcast prévoit également d’aider à financer et à soutenir les petites entreprises qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus.

Les détails de l’initiative sont pour l’instant vagues et font écho à de nombreuses demandes des militants de Black Lives Matter – plus de représentation sur le lieu de travail, égalité salariale, etc. – mais c’est un pas important dans la bonne direction. Comcast est une grande entreprise qui pourrait créer un précédent sur la façon dont les autres sociétés de médias et de divertissement réagissent à Black Lives Matter, en dehors des platitudes vides sur les réseaux sociaux. Il est encourageant de voir que Comcast met son argent là où il se trouve en stimulant les groupes et organisations locaux noirs ainsi qu’en essayant de remédier à ses propres lieux de travail.

