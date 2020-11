Le plan d’Apple permettra aux appareils iPhone de fonctionner plus rapidement sans risque pour l’utilisateur

Le MagSafe d’Apple utilise un aimant placé à l’arrière d’un iPhone permettant aux accessoires compatibles de coller en toute sécurité à l’appareil. Les étuis, les portefeuilles et même un chargeur qui alimente sans fil jusqu’à deux appareils à la fois peuvent utiliser le système MagSafe. Il existe de nombreuses utilisations possibles de MagSafe Apple travaillera sans aucun doute à l’avenir. Selon un brevet reçu aujourd’hui par Apple de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), la société envisage de construire un étui intelligent MagSafe qui permettrait à un iPhone de fonctionner plus rapidement sans que l’utilisateur ne craigne que le téléphone devienne trop chaud pour tenir.

Apple reçoit un nouveau brevet pour une méthode qui permettrait aux iPhone de fonctionner plus rapidement sans blesser l’utilisateur de l’appareil



Le brevet, intitulé «Étui intelligent pour appareil électronique portable», permet à un iPhone de déterminer si l’appareil possède un étui sur lequel il pourrait fonctionner à une vitesse plus élevée sans risquer de brûler la main de l’utilisateur. La documentation du brevet se lit comme suit: «Un processeur du dispositif électronique portable est configuré pour recevoir un signal qui indique que le dispositif électronique portable est en contact et retenu par le boîtier de protection. En réponse à la réception du signal, le processeur est configuré pour permettre au composant de passage d’un premier état de fonctionnement à un second état de fonctionnement. Le premier état de fonctionnement est associé à une première température de fonctionnement qui correspond à une première plage de température à une surface d’un boîtier pour le dispositif électronique portable. Le second état de fonctionnement est associé à un seconde température de fonctionnement qui correspond à une seconde plage de températures à la surface du boîtier. La seconde température de fonctionnement est supérieure à la première température de fonctionnement. » Le brevet a reçu le numéro 10 838 462.

Apple reçoit un brevet pour un étui intelligent qui permettrait à un iPhone de fonctionner à des vitesses plus rapides sans brûler la main de l'utilisateur

Apple suggère que les aimants intégrés à l’intérieur du boîtier peuvent aider à détecter si un iPhone porte l’accessoire en créant un champ magnétique qui serait détecté par des capteurs. NFC pourrait également être utilisé en conjonction avec une étiquette RFID intégrée à l’intérieur de l’étui permettant à l’iPhone de capter un signal qui indiquerait la présence d’un étui sur le téléphone. Le brevet mentionne la possibilité de créer différents boîtiers avec des champs magnétiques variables qui pourraient permettre aux utilisateurs d’iPhone de personnaliser le combiné pour permettre à différentes températures maximales d’être disponibles.

Avec le système envisagé par le brevet, Apple pourrait également utiliser l’étui pour augmenter le niveau de température qui amènerait le téléphone à ralentir automatiquement la vitesse de traitement. En effet, le boîtier recouvre le boîtier en aluminium de l’appareil, protégeant les utilisateurs contre les brûlures. Ainsi, l’iPhone d’un utilisateur pourrait être autorisé à fonctionner à une température plus élevée avant que la limitation ne se déclenche.

Il n’y a aucune idée quand – ou même si – Apple utilisera le système décrit dans le brevet. Apple a déposé et reçoit un grand nombre de brevets chaque année et tous ne parviennent pas aux mains des consommateurs.

Apple a initialement déposé la demande de brevet le 28 février 2019 après qu’une demande similaire ait été déposée le 7 septembre 2018. Apple explique lui-même ce qui a motivé l’entreprise à développer ce système: «Ces composants électroniques (à l’intérieur d’un iPhone) génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement. la majorité de la chaleur est dissipée par convection et / ou conduction. L’air circulant autour des surfaces de l’appareil peut évacuer la chaleur par convection. De même, les objets en contact avec l’appareil peuvent évacuer la chaleur par conduction. Cependant, comme la puissance du l’appareil augmente et la conception de l’appareil change, parfois la quantité de chaleur générée ne peut pas être dissipée de manière adéquate. Dans de tels cas, la température de l’appareil augmentera, ce qui pourrait entraîner des pannes des composants eux-mêmes en raison, par exemple, de la fusion de la soudure connexions ou défauts dans les structures métalliques à l’intérieur d’un circuit intégré. Même si la température n’augmente pas au point de provoquer des pannes, l’appareil lui-même pourrait être inconfortable à manipuler. Par exemple, les surfaces de l’appareil peuvent être chaudes au toucher, ce qui peut conduire à une expérience utilisateur désagréable. Par conséquent, de nouvelles techniques sont souhaitées pour dissiper la chaleur du dispositif ou réduire une quantité de chaleur générée par le dispositif. « Considérez ce brevet comme l’une des nouvelles techniques.