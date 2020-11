Le plan climatique du transport maritime permettra d’augmenter les émissions au cours de la prochaine décennie, selon les militants

Le secteur du transport maritime a adopté un plan climatique qui, selon les militants, permettra aux émissions de continuer à augmenter pendant la prochaine décennie. L’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une politique qui obligera les navires à devenir plus écoénergétiques pour réduire leur consommation de carburant. Mais les propositions visant à priver les navires de leur droit de naviguer s’ils ne respectent pas les normes d’efficacité plus strictes ont été exclues de l’accord, disent les militants. Ils soutiennent que la politique finale est «faible» et ne fournira pas les réductions d’émissions nécessaires pour aligner les émissions des transports sur les objectifs du traité de Paris sur le climat. En fait, cela pourrait permettre une augmentation des émissions de 15%, selon une analyse effectuée par le Conseil international sur les transports propres. «Alors que les scientifiques nous disent que nous avons moins de 10 ans pour arrêter notre fuite en avant vers la catastrophe climatique, l’OMI a décidé que les émissions pouvaient continuer à augmenter pendant au moins dix ans», a déclaré John Maggs, président de la Clean Shipping Coalition. «Leur complaisance est à couper le souffle. Nos pensées vont aux plus vulnérables qui paieront le prix le plus élevé pour cet acte de folie extrême. La politique sera officiellement adoptée lors d’une réunion l’année prochaine.L’expédition transporte des marchandises dans le monde entier, de sorte que les émissions du secteur suivent la santé de l’économie mondiale (Photo: REUTERS / Edgar Su) Voyage lent Si le transport maritime était un pays, ce serait le sixième plus grand pollueur de la planète. Mais à côté de l’aviation, le transport maritime n’est pas couvert par l’accord de Paris sur le climat, en vertu duquel les nations ont collectivement promis de réduire leurs émissions. Au lieu de cela, l’OMI est chargée de coordonner l’action climatique à l’échelle de l’industrie. Il a promis de réduire les émissions des transports maritimes de 50% d’ici 2050, mais les militants ont déclaré que la résolution était un signe que l’OMI n’agissait pas assez rapidement pour réduire les émissions. «Il devient de plus en plus clair qu’en l’absence de leadership de l’OMI, le monde devra chercher ailleurs les actions et les engagements nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, y compris les mesures prises par les pays et les initiatives régionales», a déclaré Andrew Dumbrille, durable expert en transport maritime au WWF International. Cela pourrait venir de l’UE, qui envisage d’inclure l’expédition dans son système d’échange de carbone. Cela signifierait que les navires au départ et à la sortie de l’UE pourraient devoir payer pour chaque tonne de CO2 qu’ils émettent, le produit étant utilisé pour créer un fonds destiné à payer la modernisation des navires.

