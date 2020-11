Le Pixel 5 de Google est en vente chez AT&T aujourd’hui aux côtés des précommandes de Pixel 4a 5G

Google a annoncé le Pixel 5 et Pixel 4a 5G il y a quelque temps, mais la sortie des téléphones n’était pas imminente. Loin de là, en fait, nous sommes toujours en train de mettre les deux appareils à disposition sur tous les canaux habituels.

Aujourd’hui marque une nouvelle phase du lancement, car l’un des plus grands transporteurs aux États-Unis, AT&T, propose désormais le Pixel 5 à ses clients. Un événement qui était légèrement éclipsé par le début de la iPhone 12 mini et Précommandes iPhone 12 Pro Max. Et si tu penses « Qui achètera le Pixel 5 pour 699 $ alors qu’il y aura de bien meilleurs téléphones pour ce prix? » , eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous!

AT&T propose une offre spéciale pour les utilisateurs précoces du Pixel 5 qui réduit son prix à seulement 15 USD / mois sur 30 mois, soit 450 USD au total. Vous devrez soit mettre à niveau une ligne existante, soit ouvrir une nouvelle ligne avec le transporteur pour profiter de l’accord. Les économies seront appliquées à votre compte sous forme de crédits de factures sur la durée du contrat.

Pour 450 $, le Pixel 5 est un excellent téléphone. Il dispose d’un corps en aluminium durable, d’un écran OLED 90Hz et d’un Snapradgon 765G avec prise en charge 5G. Bien sûr, ce qui est le plus lucratif pour la plupart des gens, c’est le logiciel Android «pur» et l’application Google Camera. Il convient de noter que nos dernières comparaisons d’appareils photo ont montré que d’autres fabricants ont rattrapé ou même dépassé l’appareil photo Pixel à bien des égards. Vous pouvez vérifier les résultats par vous-même à partir des liens ci-dessous:

AT&T lance également les précommandes pour le Pixel 4a 5G aujourd’hui. Vous pouvez obtenir le téléphone avec une offre similaire à celle du Pixel 5, mais le prix du Pixel 4a 5G n’est que de 10 $ / mois pendant 30 mois. 300 $, ce n’est pas mal du tout pour un téléphone 5G avec des spécifications assez similaires à celles du Pixel 5. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre les deux Téléphones Google, consultez notre Comparaison entre le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G.