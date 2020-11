Le Pixel 5 compatible 5G de Google est à moitié réduit chez Verizon pour une durée limitée

Le moment est venu pour la première vraiment bonne affaire sur Le dernier combiné phare de Google. Certes, le Pixel 5 compatible 5G a été en vente chez Best Buy avec une carte-cadeau gratuite de 50 $ dans une variante spécifique à Verizon depuis un peu plus d’une semaine maintenant, tandis que le fabricant de smartphones Une réduction pure et simple de 50 $ pour le Black Friday devrait être mise en ligne dans quelques jours.

Mais si vous n’avez pas de problème à vous engager auprès du plus grand opérateur de réseau mobile aux États-Unis, vous pouvez économiser 350 dollars dès maintenant avec seulement quelques conditions. Nous ne parlons pas des échanges d’appareils obligatoires ou des transferts de numéros, mais plutôt d’une nouvelle gamme de services et de votre choix d’un plan de mensualités ou d’un achat au prix de détail complet.

Quoi qu’il en soit, la réduction de 350 $ sera appliquée à votre compte sous forme de crédits de facture sur une période de deux ans, ce qui porte effectivement le prix catalogue de 699,99 $ du Pixel 5 5G jusqu’à 349,99 $. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une promotion en ligne uniquement valable jusqu’au dimanche, ce qui pourrait signifier que Big Red a quelque chose d’autre en magasin en termes de Offres Black Friday sur les téléphones Google Pixel.

Bien sûr, il semble peu probable qu’un appareil aussi objectivement bon descende à un prix encore plus bas de 350 $ si peu de temps après ses débuts commerciaux. Tandis que le Le Pixel 5 n’est pas techniquement un produit phare à part entière, contenant un processeur Snapdragon 765 de milieu de gamme supérieur au lieu d’un SoC 865 de pointe, sa fiche technique plus que respectable comprend un écran OLED de 6 pouces à 90 Hz, comme ainsi qu’une lourde batterie de 4080 mAh avec une charge rapide de 18 W et une prise en charge de la charge sans fil de 12 W, et surtout, un excellent système de double caméra orientée vers l’arrière.

Le chipset Snapdragon 765 raisonnablement rapide est associé à un généreux 8 Go de RAM, et bien que le Pixel 5 ne soit pas livré avec un emplacement pour carte microSD, ses 128 Go d’espace de stockage interne devraient suffire à satisfaire les besoins de la plupart des accumulateurs numériques. Dernier point mais non le moindre, le téléphone est livré avec Android 11 d’origine sur le côté logiciel des choses dès la sortie de la boîte, ce qui permet que tout fonctionne bien et sera évidemment mis à jour trois fois plus tard pour améliorer les performances.