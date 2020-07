Le pitch du film spatial de Tom Cruise n’incluait même pas de script

HP Z22n G2 - Écran LED - 21.5" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Argent spatial, menton perle noire, base en aluminium moulé sous pression avec couleur de perle noire

Des couleurs homogènes et précises entre les écrans et d’un projet à l’autre, c’est plus facile que jamais avec l’étalonnage des couleurs en usine dès toute première mise sous tension.Nous avons soumis chaque écran HP Z à des tests rigoureux pour garantir sa fiabilité et sa longue durée et la garantie HP Zero