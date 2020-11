Le pire marketing de tous les temps échoue de la part des marques de smartphones

Les fabricants de smartphones ne sont pas étrangers aux tactiques marketing douteuses. Certaines de ces pratiques sont si incertaines que nous avons pu dresser une liste de celles à surveiller plus tôt cette année.

Néanmoins, il y a des pratiques douteuses et puis il y a carrément de mauvaises erreurs de relations publiques. Nous avons pensé que ce serait une idée amusante de rassembler certains des pires échecs du marketing des smartphones. Notez que nous recherchons des faux pas de relations publiques plutôt que des produits qui ont échoué. Cela signifie sur Fire Phone, Red Hydrogen One ou Galaxy Note 7.

Entrons dans une certaine grimace.

Microsoft organise des funérailles pour l’iPhone (2010)

Il faut un genre particulier de fougue pour organiser des funérailles pour le produit méga-populaire de votre concurrent. Même ainsi, c’est exactement ce que Microsoft a fait pour marquer la sortie de Windows Phone 7 pour la fabrication. C’est vrai, les téléphones livrés avec la nouvelle plate-forme mobile n’étaient pas encore sortis lorsque Microsoft a dit «au revoir» à l’iPhone. Les employés ont même interprété le thriller de Michael Jackon (vu ci-dessus) pour une raison quelconque.

Si une plate-forme était des morts-vivants, ce devrait être Windows Phone. Microsoft a décidé d’arrêter les mises à jour de fonctionnalités pour Windows 10 Mobile en 2017 et a officiellement arrêté la plate-forme au début de 2020. Il semble que Microsoft ait appris sa leçon, car il n’a pas troté un enterrement Galaxy Fold lors du lancement du Surface Duo.

Antennagate (2010)

L’iPhone 4 a fait ses débuts avec un nouveau design en 2010, utilisant une jante en métal et un dos en verre pour un look plutôt distinctif. Bien sûr, le métal n’est pas idéal pour la connectivité cellulaire. Par conséquent, la société a ajouté quelques pauses dans le cadre pour améliorer la réception. Malheureusement, il a été découvert que le simple fait de tenir le téléphone normalement entraînerait souvent des appels interrompus et un signal médiocre.

«Évitez simplement de le tenir de cette façon», a déclaré le PDG d’Apple, Steve Jobs, à un client inquiet par e-mail. L’affirmation selon laquelle les gens tenaient leurs téléphones de manière incorrecte plutôt qu’Apple admettait un problème a été l’une des plus grosses erreurs de relations publiques dans l’espace des smartphones.

Nokia surpris par sa propre vidéo Lumia 920 (2012)

Nokia a sans doute été la première entreprise à proposer la stabilisation optique de l’image (OIS) dans un smartphone, à commencer par le Lumia 920 en 2012. Elle a même produit une vidéo montrant une capture vidéo fluide tout en filmant des cyclistes.

Il s’est ensuite avéré que Nokia utilisait un appareil photo reflex numérique monté sur un cardan au lieu du téléphone lui-même. Nous le savions seulement parce que les gens ont remarqué un reflet dans la vidéo montrant la configuration entière (vue dans l’image ci-dessus).

L’événement de lancement du Samsung Galaxy S4 (2013)

Samsung a opté pour un événement de lancement de style théâtral pour le tout-conquérant Galaxy S4. Cependant, l’ensemble de l’événement a servi de récit édifiant sur la façon dont les gens (en particulier les femmes) ne devraient pas être représentés lors d’un événement d’entreprise.

Le lancement du Galaxy S4 a vu Samsung jeter des personnages charmants comme un homme qui déteste sa belle-mère, une jolie femme brésilienne avec un petit ami routard effrayant et une femme au foyer ivre et amoureuse. Tout cela a fait une montre douloureusement créative, et CNET a fait un excellent travail de chronique de l’événement à l’époque.

Voici ce que le BlackBerry Z10 ne peut pas faire (2013)

BlackBerry a eu sa juste part d’échecs de relations publiques sur les smartphones. Cependant, son erreur marketing la plus notable a peut-être été sa publicité Superbowl 2013 pour le BlackBerry Z10. Le Z10 a été le premier smartphone fonctionnant sur la plate-forme tactile BlackBerry 10, alors comment l’entreprise a-t-elle mis l’appareil en valeur?

Eh bien, BlackBerry s’est concentré sur ce que le Z10 ne peut pas faire. Oui, un coup sur le téléphone fait que le propriétaire prend feu. Un autre coup permet au propriétaire d’avoir des pattes d’éléphant. Enfin, un autre coup transforme un camion-citerne entrant en milliers de canards en caoutchouc. Le concept ressemble à quelque chose qui a commencé comme une blague lors d’une réunion avant que la direction ne décide de s’en servir.

C’est dommage aussi parce que, aussi tard que BlackBerry était au jeu tactile, BlackBerry 10 et le BlackBerry Z10 ont en fait créé une expérience de smartphone décente. Cela était en grande partie dû à l’interface utilisateur basée sur les gestes, précédemment vue sur des appareils tels que MeeGo et Palm, et maintenant vue sur Android et iOS.

OnePlus appelle les gens à casser leur téléphone (2014)

OnePlus n’est pas étranger aux cascades de relations publiques explosives et maladroites. Le concours Smash The Past de la société est définitivement là-haut alors que l’un des marketing les plus ridicules des smartphones échoue. La concurrence permettrait à un utilisateur d’acheter le OnePlus One pour seulement 1 $, mais le problème était qu’il devait détruire son ancien téléphone s’il gagnait.

Nous disons «ancien» téléphone, mais OnePlus recherchait plutôt des appareils plus récents à casser. Inutile de dire qu’il y avait beaucoup de mal avec ce concours. D’une part, c’était un gaspillage d’un bon téléphone qui aurait pu être recyclé ou donné à quelqu’un dans le besoin. Ensuite, il y a les répercussions potentiellement dangereuses de la destruction d’un appareil avec une pile au lithium et du verre.

Il a fallu une mauvaise presse pour que l’entreprise change de cap et laisse les gagnants faire don de leurs vieux téléphones à une association caritative. Pourquoi n’était-ce pas l’option incontournable en premier lieu?

Tout sur le port casque (à partir de 2016)

Apple a suscité la controverse quand il a décidé de supprimer le port casque de l’iPhone 7 en 2016. Ce n’était pas la première entreprise à le faire, mais cela a définitivement incité plus de fabricants à emboîter le pas. La décision de la société a été justifiée par Phil Schiller d’Apple à l’époque, qui a déclaré que le retrait de la prise casque exigeait du «courage». C’est cette infâme ligne qui a suscité la colère de nombreux observateurs.

Les goûts de Google et Samsung se sont ensuite moqués d’Apple pour avoir retiré la prise casque, pour se retourner et libérer également les téléphones sans le port. Ces deux marques semblent avoir retiré les clips se moquant d’Apple depuis lors. Le fondateur de OnePlus, Carl Pei, est même allé jusqu’à organiser un sondage Twitter demandant aux gens ce qu’ils pensent de la prise casque, la majorité des utilisateurs exprimant leur soutien à la norme. Cela n’a cependant pas empêché l’entreprise d’abandonner le port 3,5 mm de son prochain téléphone.

Entre le «courage» d’Apple, les moqueries des marques Android et OnePlus allant à l’encontre des souhaits de son propre public, personne n’a été gagnant dans cette saga des échecs marketing des smartphones.

Images Huawei et DSLR (2016, 2018)

Huawei n’est pas la seule marque à avoir utilisé des images DSLR trompeuses pour faire la publicité des smartphones. Samsung . a également été surpris. Mais le fabricant chinois a été arrêté pour avoir fait cela au moins deux fois.

Le premier cas majeur est survenu en 2016 lorsque l’entreprise a publié une image plutôt nette sur Google Plus (vous vous en souvenez?), Ce qui implique apparemment qu’elle a été prise sur le Huawei P9. Bien sûr, un reniflement autour des données EXIF ​​a révélé qu’elles avaient en fait été prises avec un appareil photo Canon.

Le deuxième cas s’est produit en 2018 après qu’un mannequin ait publié une photo des coulisses d’une publicité pour Huawei Nova 3i (vue ci-dessus) pour l’Égypte. L’image a révélé qu’un soi-disant selfie vu dans la publicité avait également été pris avec un appareil photo reflex numérique. Malheureusement, ce ne sera probablement pas la dernière fois que nous entendons parler des prises de vue DSLR utilisées de manière trompeuse pour commercialiser des smartphones.

Les publicités ColorOS ridiculement mauvaises d’Oppo (2019)

Nous avons déjà publié une annonce idiote sur la liste, mais les annonces ColorOS d’Oppo prennent le gâteau pour être remarquablement horribles. La société a publié deux annonces sur les réseaux sociaux l’année dernière pour mettre en valeur son skin Android ColorOS 6.

Le fil conducteur de ces publicités est que quelqu’un parlerait à quelqu’un de ColorOS 6 comme s’il s’agissait d’une personne réelle. Cela serait ensuite suivi de la révélation qu’ils parlaient en fait d’un skin Android. C’est une prémisse assez ringarde pour commencer, mais un mauvais doublage, un doublage horrible, un montage audio de mauvaise qualité et des scripts terribles faits pour l’un des marketing de smartphone les plus involontairement hilarants échouent.

Oppo a supprimé les annonces peu de temps après leur publication, mais elles peuvent toujours être trouvées en ligne afin que vous puissiez grincer des dents autant que nous.

Triche de référence MediaTek (2020)

L’un des exemples les plus récents d’échec des relations publiques sur un smartphone est survenu lorsqu’il est apparu que MediaTek se livrait à une tricherie de référence. Ce n’est pas la première fois que nous voyons des entreprises tricher, mais c’était le dernier exemple. Ce n’était pas seulement un chipset ou un OEM spécifique, car Anandtech a rapporté que des groupes comme Oppo, Realme, Sony et Xiaomi ont été touchés.

MediaTek a nié tout acte répréhensible, affirmant que «la présentation de toutes les capacités d’un chipset dans des tests d’analyse comparative est conforme aux pratiques d’autres entreprises». Pour ce que cela vaut, le fabricant de puces rival Qualcomm a nié s’être engagé dans la liste blanche des applications de référence, ce qui constitue la base de la plupart des pratiques de triche.

Publicité perverse Tiktok de LG Pologne (2020)

Comment vendez-vous le LG V60 et sa coque Second Screen? Allez-vous avec la possibilité d’utiliser le deuxième écran comme contrôleur? Qu’en est-il de l’exécution des applications côte à côte? Non, LG Pologne pensait que la photographie sous la jupe était un cas d’utilisation pratique.

La division régionale a diffusé une vidéo TikTok montrant un homme âgé prenant des photos sous la jupe d’une femme. D’une manière ou d’une autre, cela était censé montrer que le V60 et son deuxième écran sont une excellente combinaison. LG Pologne a supprimé la vidéo peu de temps après, et LG lui-même a déclaré que la division n’avait pas suivi le «processus d’approbation approprié».

Y a-t-il d’autres échecs majeurs du marketing des smartphones auxquels vous pouvez penser? Alors faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!