Le pincement d’un sou de Stan Kroenke pourrait coûter à Arsenal sa plus grosse affaire depuis Ramsey – .

in

Photo de Laszlo Szirtesi / Getty Images

Il est rare que vous puissiez faire une bonne affaire dans le football ces jours-ci, mais Arsenal pourrait être en ligne pour leur plus grosse affaire depuis Aaron Ramsey sous la forme de Dominik Szoboszlai.

Malheureusement, un marché en constante augmentation signifie que vous risquez de finir par payer plus que les chances pour tout joueur avec un semblant de battage médiatique autour d’eux, mais la clause de libération de Szoboszlai signifie qu’il est disponible à un prix très modeste pour un joueur de ses capacités.

Cependant, un rapport qui a émergé cette semaine devrait faire frissonner la colonne vertébrale de tous les fans des Gunners.

En effet, c’est un secret de polichinelle depuis un moment qu’Arsenal souhaite signer Dominik Szoboszlai, son agent admettant que le club londonien s’intéresse au Hongrois.

Quelle célébrité devrait acheter votre club?

Youtube

748295

Quelle célébrité devrait acheter votre club?

/static/uploads/2020/11/f1dd8b27af55104ae88f68902679c144.jpg

zRZPKVq-Yfs

centre

Heureusement pour Arsenal, il est disponible pour un prix avantageux de seulement 23 millions de livres sterling, mais les Gunners sont peut-être encore sur le point de gâcher royalement les choses.

Les rapports indiquent qu’Arsenal essaie de signer le milieu de terrain avec les honoraires payés en plusieurs versements, plutôt que d’avance, et bien que ce soit une stratégie de transfert parfaitement adaptée dans la plupart des cas, il s’agit ici d’une suggestion ridicule.

Si on vous propose un milieu de terrain avec six passes décisives en championnat en sept matchs et deux buts en Ligue des champions en trois sorties pour seulement 23 millions de livres sterling, vous devriez mordre la main d’une équipe, mais Arsenal est à nouveau prêt à regarder un cheval de cadeau dans le bouche.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Ce n’est pas comme si les Gunners étaient le seul club de Szoboszlai, le Real Madrid et Tottenham avaient également été liés ces derniers temps, et s’ils vont payer d’avance, cela pourrait effectivement exclure Arsenal de la course.

Il s’agit d’un joueur de 20 ans incroyablement talentueux.À ce jour, 23 millions de livres sterling sont un tireur d’élite absolu pour un joueur de ses capacités.

Mais encore, Stan Kroenke n’est pas disposé à se séparer de son argent, même si c’est la plus grosse affaire qui lui a été offerte depuis près d’une décennie.

Bien sûr, les choses pourraient changer, mais si les Gunners passent à côté de Szoboszlai à cause de cela, les supporters auront parfaitement le droit d’être furieux.

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « doit commencer »: certains fans de Liverpool exhortent Klopp à enfin choisir leur étoile de 13 millions de livres sterling dimanche

Partager : Tweet