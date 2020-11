Le pilote de l’agent de bord de HBO Max est gratuit à regarder sur YouTube – / Film

Après plus d’une décennie à jouer la fille d’à côté dans la méga-sitcom populaire La théorie du Big Bang, Kaley Cuoco prend son envol dans une nouvelle série de thrillers pour HBO Max. Dans L’hôtesse de l’air, elle joue le rôle d’un agent de bord buveur qui s’envole pour la Thaïlande, le vit avec un beau voyageur (Le Trône de Fer‘ Michiel Huisman), s’évanouit, puis se réveille pour découvrir qu’il a été assassiné. Et c’est tout dans les dix premières minutes environ.

Le service de streaming a fait L’hôtesse de l’air pilote (ah, jeu de mots!) disponible en streaming sur YouTube avant la première de la série plus tard ce mois-ci, et vous pouvez regarder l’intégralité du premier épisode ci-dessous.

L’intégration dans l’épisode a été désactivée (qu’est-ce qui donne, HBO Max?), Mais vous pouvez le regarder ici.

Le synopsis officiel est assez court et ne concerne que l’incident incitant. Donc à la place, je vais coller la description complète d’Amazon du roman de l’auteur Chris Bohjalian, sur lequel cette série est basée:

Cassandra Bowden n’est pas étrangère aux matins de gueule de bois. Elle est une buveuse excessive, son travail avec la compagnie aérienne lui permet de trouver facilement l’aventure et les pannes occasionnelles semblent inévitables. Elle vit avec eux et le dégoût de soi qui l’accompagne. Quand elle se réveille dans une chambre d’hôtel à Dubaï, elle essaie de reconstituer la nuit précédente, comptant les minutes jusqu’à ce qu’elle doive prendre sa navette pour l’aéroport. Elle glisse tranquillement hors du lit, faisant attention de ne pas aggraver sa tête déjà battante, et regarde l’homme avec qui elle a passé la nuit. Elle voit ses cheveux noirs. Son calme absolu. Et du sang, une mare lisse et encore humide sur les draps blancs croustillants. Peur d’appeler la police – c’est une femme célibataire seule dans une chambre d’hôtel loin de chez elle – Cassie commence à mentir. Elle ment alors qu’elle rejoint les autres agents de bord et pilotes dans la camionnette. Elle se trouve sur le chemin de Paris alors qu’elle travaille dans la cabine de première classe. Elle ment aux agents du FBI à New York qui la rencontrent à la porte. Bientôt, il est trop tard pour être clair ou pour faire face à la vérité sur ce qui s’est réellement passé à Dubaï. Aurait-elle pu le tuer? Sinon, qui l’a fait?

Situé au milieu du monde captivant de ceux dont la vie se déroule à quarante mille pieds, L’hôtesse de l’air dévoile une histoire envoûtante de mémoire, des plaisirs vertigineux de l’alcool et des conséquences dévastatrices de la dépendance et du meurtre loin de chez soi.