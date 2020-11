Le pilote de F3 Calan Williams dit que 2021 est une année décisive pour sa carrière

Perth a déjà un pilote de Formule 1 à Daniel Ricciardo, mais l’étoile montante Calan Williams reconnaît que 2021 sera critique s’il espère un jour rejoindre son compatriote australien de l’Ouest sur la grille.

Williams vient de sortir de sa première saison dans le championnat de Formule 3, l’un des quatre Australiens qui ont participé à la série F1 Feeder en 2020.

Alors que Oscar Piastri de Melbourne est reparti avec le titre, pour Williams, la saison a été loin d’être fluide, avec une meilleure fin de 14e qui ne reflète guère ses capacités.

« Je suis content de la façon dont je suis allé, mais il y a évidemment place à amélioration », a déclaré Williams à Wide World of Sports.

« Malheureusement, les résultats ne reflétaient pas les performances. Je me suis qualifié cinquième en Hongrie et troisième au premier virage, puis malheureusement j’ai été touché par derrière, ce qui m’a non seulement fait sortir de cette course, mais a signifié que je suis parti dernier sur le grille le lendemain.

Calan Williams en action dans le test F3 d’après-saison. (Getty)

«C’était la même chose à Monza, j’ai commencé quatrième et j’ai été touché quelques tours et j’ai dû partir de l’arrière dans la deuxième course.

« C’est un format délicat, et cela n’a pas fonctionné pour moi cette année. »

Le joueur de 20 ans, qui a remporté le titre australien de Formule 3 en 2017, dit qu’il est déjà clair où il doit s’améliorer l’année prochaine.

« Il y a eu quelques séances de qualification où ma position sur piste n’était pas idéale, et j’ai perdu du temps là-bas, ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire », a-t-il expliqué.

«C’est quelque chose que j’ai écrit pour l’année prochaine, avec une grande ligne en dessous, pour m’assurer de ne plus jamais le refaire!

« C’est juste une erreur stupide qui compromet votre week-end. »

Calan Williams au Mugello lors de la dernière manche de la saison F3. (Getty)

Dans le monde acharné du sport automobile, si vous restez immobile, vous reculez, et Williams reconnaît que 2021 est une année décisive pour sa carrière.

C’est une année où il a besoin de mettre les résultats au tableau, pour justifier une remontée en Formule 2 la saison suivante.

« L’année prochaine est vraiment une année de performance. Il n’y a pas de place pour l’erreur. Je dois donner 100% tout le temps, c’est très simple », a-t-il déclaré.

« Il n’y aura aucune excuse pour faire les mêmes erreurs que moi cette année.

Calan William à Silverstone plus tôt cette année. (Getty)

«J’ai pris le temps de travailler non seulement sur ce que j’ai bien fait, mais aussi sur ce que je n’ai pas bien fait, et pour m’assurer que nous avançons en 2021.»

L’expérience acquise en 2020 devrait lui être utile en 2021, dans une catégorie où la connaissance des circuits et de la voiture est inestimable.

La Formule 3 fait partie des catégories de soutien à la Formule 1, ce qui signifie que le temps de piste d’un week-end de course est limité. Les pilotes n’ont qu’une séance d’essais avant les qualifications, et une mauvaise position sur la grille pour la course 1 peut ruiner le week-end avant même qu’il ne commence.

« J’ai vraiment hâte à l’année prochaine et j’utilise l’expérience de cette année à mon avantage », a déclaré Williams.

«On ne peut pas apprendre beaucoup sur la voiture. Avec le temps, vous développez toujours une meilleure compréhension de la voiture que quiconque ne peut vous l’expliquer.

«Ce sont toutes les petites choses qui sont si précieuses lorsque la compétition est aussi serrée et aussi dure que la F3.

« Si vous étiez une deuxième après la pole, vous étiez 20e. Chaque dixième de seconde était si vital, parce que c’était si difficile de passer. Les qualifications et la première course sont si importantes. »

Le pilote australien de F3 Calan Williams. (Getty)

Les premiers signes sont positifs, avec Williams parmi les premiers dans les tests d’après-saison.

Après une saison 2020 bien remplie, qui a vu neuf courses bloquées en seulement 11 semaines, Williams dit que le temps libre à la fin de la saison s’est avéré inestimable.

« J’étais très content des tests. Avoir quelques semaines après la saison pour réfléchir et s’éteindre avant de tester à nouveau, était vraiment important pour m’aider à rassembler toute l’expérience que j’ai acquise et à l’utiliser pour m’améliorer », a-t-il déclaré.

«Cela s’est reflété dans le test. J’étais P2 à Barcelone et Jack Doohan m’a battu par deux millièmes de seconde, ce qui était ennuyeux!

« Le programme condensé a définitivement ajouté une couche supplémentaire de difficulté. Nous aurions normalement quelques semaines pour réfléchir, et avoir un long débriefing et transférer ce que nous avons appris dans un plan pour la prochaine course. Mais pour ne pas avoir cette opportunité pendant la saison. rendu un peu plus difficile.

« En regardant le calendrier provisoire pour l’année prochaine, il semble qu’il y ait quelques pauses, donc c’est bien. »

Williams n’a pas encore confirmé où il conduira en 2021, mais a expliqué qu’une annonce concernant ses projets n’est pas loin.

« Nous sommes encore en train de finaliser les détails, mais en termes de conduite pour l’année prochaine, j’ai l’intention de courir à nouveau avec Jenzer Motorsport. Il y a un énorme potentiel dans cette équipe, et j’étais vraiment content de la façon dont j’ai travaillé avec mon ingénieur. cette année », a-t-il déclaré.

Calan Williams lors des qualifications à Monza. (Getty)

« J’ai vraiment hâte de faire une autre saison avec eux, il y a eu plusieurs fois où nous avons montré le potentiel en 2020 et nous avons commencé nos préparatifs aux tests récents à Barcelone et Jerez très fortement, donc j’ai hâte de ce que nous pouvons accomplir ensemble. «

Williams dit qu’il y a beaucoup de points positifs à sortir de cette saison, mais aussi beaucoup à apprendre.

Mais il admet que les courses d’ouverture de la saison 2021 seront essentielles pour déterminer le déroulement de l’année.

« Je dois m’assurer de faire tout ce que je peux pour frapper le sol en courant », a-t-il déclaré.

« Les premières courses sont si importantes. Vous voulez courir en tête, avoir de bonnes performances et marquer des points au tableau. C’est énorme non seulement pour la confiance du pilote, mais aussi pour l’équipe.

«Il y a beaucoup de points positifs à tirer de l’année, mais aussi beaucoup à apprendre.

« Je pense que l’année prochaine sera forte, il y a beaucoup de confiance après les tests, mais certainement pas de complaisance. »